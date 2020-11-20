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Formula 1 / Son dakika

Massa: "Ferrari, Vettel'le devam etmemekte haklıydı"

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Massa: "Ferrari, Vettel'le devam etmemekte haklıydı"
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, Editör

Felipe Massa, Sebastian Vettel'in en iyi günlerinden uzakta olduğu için takımın kendisiyle yollarını ayırma kararı almakta haklı olduğunu düşünüyor.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2014 yılının ardından İtalyan ekibe katıldı ancak son yıllarda beklentilerin altında kalınca kendisiyle yolların ayrılmasına karar verildi.

Vettel'in kontratı yıl sonunda bitiyor ve yeni sezonda yerini genç pilot Carlos Sainz alacak.

Daha önce Ferrari ile yarışan ve 2013 sezonunun ardından yerini Kimi Raikkonen'e bırakan Felipe Massa, Ferrari'nin Vettel'le devam etmeme kararını desteklediğini söyledi.

Brezilyalı pilot, "Şu anda Ferrari için çok zor bir durum var. Bu yıl yaşadıkları tüm sorunlara rağmen onları bu şekilde görmek beni üzüyor.

"Elbette araç en önemli şeydir, rekabetçi bir araç olmadan kazanamazsınız ve bu sürücülere bağlı olan bir şey değil.

"Doğrusu bunlar Sebastian için en iyi günler değil, kendisine iyi davranılmadığını düşünüyor ve  bir sürücünün bu şekilde olması takım için de iyi bir şey değil."

"Bence iki taraf için de en iyi çözüm Sebastian'ın ayrılması."

Felipe Massa, Venturi

Felipe Massa, Venturi

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari in the press conference

Sebastian Vettel, Ferrari in the press conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ayrıca Sebastian’ın günlerinin bittiğini düşünüyorum. Dört kez dünya şampiyonundan beklenen işi yapmıyor ve bence takım değişiklik yapmakta haklı." dedi.

Massa, Sainz'ın Ferrari'de iyi bir iş yapabileceğini düşünüyor.

"Formula 1'de yarışmaya başlar başlamaz hızını gösterdi, ancak özellikle son iki yılda McLaren ile iyi sonuçlar elde etti ve iyi şeyler yapabileceğine inanıyorum."

"Charles harika bir işler yapıyor. Bu yüzden Sainz için kolay olmayacak, ancak harika bir iş çıkarabilir ve Ferrari ile güçlü olabilir."

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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