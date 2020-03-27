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Formula 1 / Son dakika

Massa: "Ferrari, Vettel'i takımda tutmalı"

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Massa: "Ferrari, Vettel'i takımda tutmalı"
Ekleyen:
, Editör
27 Mar 2020 11:57

Felipe Massa, Charles Leclerc/Sebastian Vettel kadrosunun çok dengeli olduğunu ve Ferrari'nin bunu bozmaması gerektiğini söyledi.

Sezon sonunda Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in sözleşmesi sona erecek ve takımda kalıp kalmayacağı tamamen belirsiz.

Yeri için Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo isimleri ön plana çıkıyor. İki pilotun da sözleşmesi 2020 sonunda bitecek.

Ancak eski Ferrari pilotu Felipe Massa, Ferrari'ye Vettel'i takımda tutma tavsiyesinde bulundu.

2006-13 yılları arasında Ferrari'de yarışan Massa "Binotto'nun yerinde olsaydım, sürücü kadrosunu değiştirmezdim."

"Şu anki sürücü kadroya bakarsanız genç pilot Charles Leclerc ile dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel arasında büyük bir denge var. Sebastian dört kez dünya şampiyonu oldu ve Leclerc'in de hafife alınamayacak kadar büyük bir yeteneği ile potansiyeli var.”

"Ama eğer değişmek zorunda olsaydım, o zaman Ricciardo'yu alırdım. Çünkü çok güçlü ve çalışma şekli gerçekten ilginç." dedi.

Massa'ya göre Lewis Hamilton'ı getirmek Ferrari için hata olur.

Hamilton ihtimali sorulduğunda Massa, "Bence Hamilton bir hata olur. Aslına bakarsanız bu bir açıdan rüya gibi. Ama zihinsel olarak Leclerc'i ezebilir ve gelişimini yavaşlatabilir. O yüzden yanlış olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Massa'nın eski takım arkadaşı ve Ferrari'nin son şampiyonu Kimi Raikkonen de 40 yaşında olmasına rağmen yarışmaya devam ediyor.

Brezilyalı pilot, eski takım arkadaşının 2021 teknik düzenlemelerinin ertelenmesi sonucu 2021'de de gridde yer alabileceğini düşünüyor.

"Yaş önemli değil, Schumacher 43 yaşına kadar yarıştı. Bir sürücü geride kalan yıllarını değil, geleceğin ne getirdiğini düşünür. Belki bugün Kimi'nin bir yıl daha devam etmesi daha mümkün olabilir, çünkü araçlar gelecek yıl da değişmeyecek." 

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Editör Kemal Şengül

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