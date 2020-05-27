Massa: "Ferrari, Vettel'e asla şampiyonluk kazanabileceği bir araç veremedi"

Sebastian Vettel, 2015 yılında katıldığı Ferrari'de özellikle ilk yıllarına harika bir performans sergilese de, son iki yılda yaptığı hatalar nedeniyle sık sık eleştirildi.

2018'de şampiyonluğu kazanabilecek bir araca sahip olduğu yorumları yapılan Vettel'e, eski Ferrari pilotu Massa'dan destek geldi.

Brezilyalı pilota göre Ferrari, 2008'den bu yana hiçbir şekilde şampiyon olabilecek bir araca sahip değildi.

Sky Sports'un podcastinde Massa şöyle dedi: "Vettel'in ayrılığı benim için sürpriz oldu mu? Tabii ki hayır. Sebastian gerçekten saygı duyduğum bir pilot ve kariyerinde yaptığı şeylere çok büyük saygım var."

"Kariyerine bakarsanız pek çok zafer ve şampiyonluk elde etti. Ayrıca Ferrari için çok iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Pek çok yarışı kazandı ve hatta şampiyonluklar için mücadele etti. Şampiyonluğu kazanabilecek bir araca sahip olmadığı doğru. Buna yakındı ama en hızlı araca sahip değildi."

"Yani sürpriz olmadı. Takımda kalmak için bunu %100 istediğinizden emin olmalısınız. Aynı şey takım için de geçerli. Sonuç olarak farklı yönlere gitmek istediler."

"Geleceği hakkında konuşmak zor çünkü Formula 1'de kalıp kalmayacağını bilmiyoruz. Bu, tamamen soru işareti. Bence Sebastian, her zaman yapmak istediği şeye odaklanan bir pilot ve emekli olmaya karar verirse buna asla şaşırmam. Bu yüzden kalması için kendisine iyi bir fırsat ya da kalmasının daha iyi olacağından emin olacağı bir takımdan teklif gelmesi gerekiyor. Kalması halinde daha iyi olacağını düşündüğü bir takım olması gerekiyor."

Massa, Ferrari'nin uzun zamandır şampiyon olamamasına dikkat çekti.

"Ferrari'nin son takımlar şampiyonluğunu 2008'de kazandığını unutmamak gerekiyor. Pek çok iyi sürücünün bu takımda yarıştığı ama asla [şampiyonluk] kazanamadığı doğru. 2008'den sonra oradaydım ve hiçbir zaman kazanabilecek bir araca veya takıma sahip değildik."

"Fernando Alonso, 2010'da kesinlikle inanılmaz bir iş çıkardı. Şampiyonluk için mücadele etti ama doğruyu söylemek gerekirse o yılki araç kazanabilecek seviyede değildi. Bence inanılmaz bir iş yaptı."

"Orada yarışan tüm sürücüler, Sebastian olsun Kimi olsun, hiçbirisi kazanamadı çünkü takım, şampiyon olabilecek kadar mükemmel değildi. Yani bu, sadece Sebastian'la ilgili değil. Aksine Sebastian pek çok harika yarış çıkardı. Yarış kazandı veya galibiyetler için savaştı. Her zaman takım arkadaşının önündeydi. Hatta Raikkonen gibi iyi bir takım arkadaşının ve şampiyonun önündeydi."

"Geçen yıl durum biraz değişti. Charles'ın neler yaptığını unutmamalıyız. Kartingden beri takip ettiğim bir sürücü. Gerçekten büyük bir yetenek ve şampiyon olabileceğini ya da hangi takımda yarışırsa yarışsın en iyi sürücü olabileceğini gösterdi."

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