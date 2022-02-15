Massa: "Ferrari sorun yaşayınca sakin kalamıyor"

Haberi dinle

Ferrari, son 15 yıllık sürece bakıldığında Fernando Alonso ve Sebastian Vettel gibi şampiyonlarla yarışmasına rağmen, son şampiyonluğunu 2007 yılında Kimi Raikkonen ile aldı.

2008 yılında Felipe Massa ve Raikkonen, İtalyan ekibe son takımlar şampiyonluğunu getirirken, o günden bu yana bir daha şampiyonluk elde edemediler.

Bu süreçte Ferrari pilotları zaman zaman şampiyona ikincisi oldular. Hatta 2010 ve 2012'de Alonso, son yarışta şampiyonluğu kaçırdı. Fakat özlemle beklenilen şampiyonluk bir türlü gelmedi.

Ferrari, 2020'de tarihinin en kötü yıllarından birisini geçirmesinin ardından, geçen yıl tekrar yükselişe geçti fakat iki yıldır yarış kazanamıyor.

Eski Ferrari sürücüsü Massa, bunun kendisi için şoke edici bir durum olmadığını belirtti.

İspanyol AS gazetesine konuşan Massa, "Açıkçası bu duruma şaşırdığımı söyleyemem. Ferrari'nin en iyi yılları Schumacher'in yarıştığı dönemdi. Ayrıca 2007 ve 2008 de öyleydi."

"2009'dan sonra Ferrari artık en iyisi değildi."

"Birçok değişiklik yaşandı ve böyle anlarda sakin olmak gerekir. Fakat Ferrari'de bunu yapmak çok zor."

"Ferrari'nin sorun yaşadığı taraf pilotlar değil, araç ve takım tarafında sorun yaşıyorlar. Sainz ve Leclerc gerçekten güçlü bir sürücü kadrosu." dedi.

Massa, 2021 yılında Ferrari'ye katılan Sainz'dan da övgüyle bahsetti.

Brezilyalı pilot, "Sainz çok çalışıyor. Çok istikrarlı ve hızlı bir pilot. Pek çok yönden çok güçlü."

"Ancak bir şampiyonluk kazanıp kazanmayacağı tamamen araca bağlı. Kişisel açıdan gerekli tutarlılığa sahip ancak Charles Leclerc gibi bir takım arkadaşını geçmesi kolay değil."

"Bunun için mükemmel bir iş çıkarması gerekiyor.” dedi.

Massa, yeni sezonda Ferrari'nin galibiyet mücadelesine dönmesini umuyor.

“Büyük değişiklikler yaşanıyorsa, o zaman zor da olsa bazı sürpriz olabilir."

"Bence Mercedes ve Red Bull gibi büyük takımlar yine zirvede olacak. Fakat belki Ferrari veya McLaren da orada olabilir."

"Genellikle büyük takımların yıla en yukarıda başlama olasılığı daha yüksektir."

"Değişikliklerle Ferrari'nin 2022'de tekrar yarış kazanabilmesini umuyorum. Ben bir Ferrari taraftarıyım. Fakat bunu başarmaları kolay olmayacak."

"İyi sonuçlar almak için çok çalışmak ve soğukkanlı kalmak gerekiyor."

Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Ferrari