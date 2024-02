Massa: "Ferrari, Hamilton'ın F1'deki 'son görevi' olacak"

Lewis Hamilton, 2024 sonrasında uzun yıllardır beraber çalıştığı Mercedes'ten ayrılarak Ferrari'ye katılacak.

Şimdilik anlaşma detaylarının ne olduğu bilinmiyor ancak çok yıllık bir anlaşma kapsamında takıma katılması planlanıyor.

Motorsport.com'a konuşan eski Ferrari F1 pilotu Felipe Massa, Hamilton'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Massa şöyle dedi: "Her zaman Lewis'in, bir gün kariyerini Ferrari'de sonlandırmayı düşüneceğini hayal etmişimdir."

"Şimdi bu an gerçekten yaşanacak ve yanılmıyorsam 40 yaşında oraya varacak. Bu kesinlikle onun Formula 1'deki son görevi olacak."

"Bir, iki, üç yıl... Her şey ne kadar süre istediğine ve nasıl bir sonuç alacağına bağlı."

"Bence bu harika bir haber. Motor sporları dünyası açısından bakarsak, sadece sürücü açısından değil, basın da dahil olmak üzere pek çok açıdan ilginç olacak."

"Bence bu gerçekten harika. Şahsen mutluyum."

"Bence onun sürücülüğünü, sahip olduğu yeteneği ve sürüş becerisini asla yabana atamayız."

"Belki de Ferrari'ye bir şeyler katabilirse, bu harika olur."

"Ben kalpten bir Ferrari hayranıyım ve Ferrari için her zaman en iyisini isteyeceğim. Bu hamle de benim açımdan ilginç ve havalı olacak."

Carlos Sainz, Ferrari, 2nd position, with Felipe Massa after the Sprint

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images