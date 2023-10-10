Prime'a abone ol
Önceki / Domenicali, lastik savaşının gelecekteki F1 gündeminde olmadığını söylüyor Sonraki / Gasly: "Pist sınırları konusundan dersler çıkarmam gerekiyor"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Massa: "Ferrari bana henüz destek vermedi"

Felipe Massa, Ferrari'nin şimdiye kadar 2008 davasında kendisine destek olmadığını söylüyor.

Ekleyen:
Felipe Massa

Felipe Massa, 2008 Singapur GP'nin iptali için geçtiğimiz aylarda dava açtı ve konuyu ayrı bir boyuta taşımış oldu.

Massa o sene Ferrari için yarışıyordu ve eğer şampiyonluğu alabilirse, bu Ferrari'nin de hanesine yazılacak.

Faka Massa henüz Ferrari'den bir destek görmediğini söylüyor.

Destek için Ferrari'ye gidip gitmediği sorusuna Massa, "Dürüst olmak gerekirse sadece mektup yoluyla konuştuk."

"Fakat Ferrari'nin neden benim tarafımda olmayacağını anlamıyorum. Çünkü şampiyonluğu biz kaybettik, şampiyonluğu bizden, yani benden ve Ferrari'den aldılar."

"Toto Wolff'un 2021 hakkında nasıl konuştuğunu duyuyoruz, Ferrari'nin de aynısını yapması gerekiyor."

"Bu yüzden Ferrari'nin kendileri adına en iyisi için savaşması gerekiyor."

An emotional Felipe Massa proudly slaps the Prancing Horse insignia on his chest as he celebrates victory and a well fought season in front of his home fans.

An emotional Felipe Massa proudly slaps the Prancing Horse insignia on his chest as he celebrates victory and a well fought season in front of his home fans.

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

"Şu an için gerçekten 'Tamam, birlikteyiz' demediler. En azından şu an için öyle. Sanırım ne olacağını görmek için bekliyorlar."

"Ben bunu ülkem için yapıyorum, bunu hayranlarım için yapıyorum, bunu kendim için yapıyorum, bunu ailem için yapıyorum, bunu Ferrari için yapıyorum, bunu taraftarlar için yapıyorum, F1'deki en inanılmaz taraftarlar olan Ferrari taraftarları için yapıyorum."

"Eğer Ferrari bunun içinde olmak istiyorsa, başımızın üstünde yerleri var. Aksi takdirde, bunu adalet için yapacağım, ki bu benim için en önemli şey." cevabını verdi.

Massa, Jean Todt'un kendisini desteklediğini fakat davada yalnız olduğunu belirtti.

"Elbette, yaptığım her şeyde beni her zaman destekliyor. Birçok kez Singapur'da olanların adil olmadığını söyledi."

"O FIA başkanıydı ve Goiania'daki Stock Car yarışına da geldi, dava hakkında konuşmak istemedi ama yaptığım her şeyde beni desteklediğini söylüyordu."

"Kısacası bu davada yalnızım. Elbette avukatlarımı var, altı farklı ülkeden avukatlarımız var. Bu işe Jean Todt ile ya da (Stefano) Domenicali ile ya da herhangi biriyle başlamadım."

"Adalet için, sporun şeffaflığı için başladım. Amacım da bu. Bana gerçekten inanan herkes, ki eminim çoğu inanıyordur, istediklerini söyleyebilir ya da yapabilirler."

"Şahsen yaşananları doğu olmadığına inanıyorum ve bundan ötürü sonuna kadar mücadele edeceğiz."

paylaşım
yorumlar

Domenicali, lastik savaşının gelecekteki F1 gündeminde olmadığını söylüyor

Gasly: "Pist sınırları konusundan dersler çıkarmam gerekiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Marko: "Aston Martin, Tsunoda'yı istiyorsa bizimle anlaşmalı"

Marko: "Aston Martin, Tsunoda'yı istiyorsa bizimle anlaşmalı"

Formula 1
Katar GP

Marko: "Aston Martin, Tsunoda'yı istiyorsa bizimle anlaşmalı" Marko: "Aston Martin, Tsunoda'yı istiyorsa bizimle anlaşmalı"

Verstappen: "En iyi şampiyonluğum bu"

Verstappen: "En iyi şampiyonluğum bu"

Formula 1
Katar GP

Verstappen: "En iyi şampiyonluğum bu" Verstappen: "En iyi şampiyonluğum bu"

Schumacher henüz 2024 planını netleştirmemiş

Schumacher henüz 2024 planını netleştirmemiş

Formula 1
Katar GP

Schumacher henüz 2024 planını netleştirmemiş Schumacher henüz 2024 planını netleştirmemiş

Son Haberler

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

F1 Formula 1
Katar GP

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi" Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

F1 Formula 1
Katar GP

Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu” Mercedes: "Hamilton için yumuşak lastikten başka seçeneğimiz yoktu”

Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"

Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"

F1 Formula 1
Katar GP

Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi" Alpine: "Andretti ile olan motor opsiyonu anlaşmamızın süresi sona erdi"

Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı

Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı

MGP MotoGP
Endonezya GP

Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı Oliveira, Honda'nın ilgisini doğruladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol