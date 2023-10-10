Massa: "Ferrari bana henüz destek vermedi"
Felipe Massa, Ferrari'nin şimdiye kadar 2008 davasında kendisine destek olmadığını söylüyor.
Felipe Massa, 2008 Singapur GP'nin iptali için geçtiğimiz aylarda dava açtı ve konuyu ayrı bir boyuta taşımış oldu.
Massa o sene Ferrari için yarışıyordu ve eğer şampiyonluğu alabilirse, bu Ferrari'nin de hanesine yazılacak.
Faka Massa henüz Ferrari'den bir destek görmediğini söylüyor.
Destek için Ferrari'ye gidip gitmediği sorusuna Massa, "Dürüst olmak gerekirse sadece mektup yoluyla konuştuk."
"Fakat Ferrari'nin neden benim tarafımda olmayacağını anlamıyorum. Çünkü şampiyonluğu biz kaybettik, şampiyonluğu bizden, yani benden ve Ferrari'den aldılar."
"Toto Wolff'un 2021 hakkında nasıl konuştuğunu duyuyoruz, Ferrari'nin de aynısını yapması gerekiyor."
"Bu yüzden Ferrari'nin kendileri adına en iyisi için savaşması gerekiyor."
An emotional Felipe Massa proudly slaps the Prancing Horse insignia on his chest as he celebrates victory and a well fought season in front of his home fans.
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images
"Şu an için gerçekten 'Tamam, birlikteyiz' demediler. En azından şu an için öyle. Sanırım ne olacağını görmek için bekliyorlar."
"Ben bunu ülkem için yapıyorum, bunu hayranlarım için yapıyorum, bunu kendim için yapıyorum, bunu ailem için yapıyorum, bunu Ferrari için yapıyorum, bunu taraftarlar için yapıyorum, F1'deki en inanılmaz taraftarlar olan Ferrari taraftarları için yapıyorum."
"Eğer Ferrari bunun içinde olmak istiyorsa, başımızın üstünde yerleri var. Aksi takdirde, bunu adalet için yapacağım, ki bu benim için en önemli şey." cevabını verdi.
Massa, Jean Todt'un kendisini desteklediğini fakat davada yalnız olduğunu belirtti.
"Elbette, yaptığım her şeyde beni her zaman destekliyor. Birçok kez Singapur'da olanların adil olmadığını söyledi."
"O FIA başkanıydı ve Goiania'daki Stock Car yarışına da geldi, dava hakkında konuşmak istemedi ama yaptığım her şeyde beni desteklediğini söylüyordu."
"Kısacası bu davada yalnızım. Elbette avukatlarımı var, altı farklı ülkeden avukatlarımız var. Bu işe Jean Todt ile ya da (Stefano) Domenicali ile ya da herhangi biriyle başlamadım."
"Adalet için, sporun şeffaflığı için başladım. Amacım da bu. Bana gerçekten inanan herkes, ki eminim çoğu inanıyordur, istediklerini söyleyebilir ya da yapabilirler."
"Şahsen yaşananları doğu olmadığına inanıyorum ve bundan ötürü sonuna kadar mücadele edeceğiz."
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