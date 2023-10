Massa: "Ferrari bana henüz destek vermedi"

Felipe Massa, 2008 Singapur GP'nin iptali için geçtiğimiz aylarda dava açtı ve konuyu ayrı bir boyuta taşımış oldu.

Massa o sene Ferrari için yarışıyordu ve eğer şampiyonluğu alabilirse, bu Ferrari'nin de hanesine yazılacak.

Faka Massa henüz Ferrari'den bir destek görmediğini söylüyor.

Destek için Ferrari'ye gidip gitmediği sorusuna Massa, "Dürüst olmak gerekirse sadece mektup yoluyla konuştuk."

"Fakat Ferrari'nin neden benim tarafımda olmayacağını anlamıyorum. Çünkü şampiyonluğu biz kaybettik, şampiyonluğu bizden, yani benden ve Ferrari'den aldılar."

"Toto Wolff'un 2021 hakkında nasıl konuştuğunu duyuyoruz, Ferrari'nin de aynısını yapması gerekiyor."

"Bu yüzden Ferrari'nin kendileri adına en iyisi için savaşması gerekiyor."

An emotional Felipe Massa proudly slaps the Prancing Horse insignia on his chest as he celebrates victory and a well fought season in front of his home fans.

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images