Massa: "Ferrari, 2009'dan beri artık en iyi takımlardan değil"

Ferrari, son pilotlar şampiyonluğunu 2007 yılında Kimi Raikkonen ile alırken, son takımlar şampiyonluğunu 2008 yılında aldılar.

Ferrari, 2009 yılından başından bu yana sadece 29 zafer elde ederken, son iki yıllık süreçte bir zafer bile alamadı.

2008'de Ferrari ile şampiyon olmaya çok yaklaşan Massa, İtalyan takımın artık "en iyi takımlardan biri olmadığına" inanıyor.

AS'a konuşan Massa, "En iyi sürücüler arasındaki beceri farkı çok küçük. Her şey daha çok araç hızına bağlı. Kurallarda önemli değişiklikler olduğunda sürprizler olabilir."

"Yine de büyük takımların ön tarafta olacağını düşünüyorum. Mercedes, Red Bull, belki Ferrari veya McLaren. Genellikle en iyi takımların sezona daha iyi başlama konusunda daha fazla fırsatı oluyor."

"Ferrari'nin uzun süredir yarış kazanamamış olması beni şaşırtmıyor. Bu takımın en iyi yılları, Michael Schumacher'in takımla yarıştığı dönemdi. Ardından 2007 ve 2008 iyiydi. 2009'dan sonra Ferrari, artık en iyi takım değildi ve bu, günümüzde de devam diyor."

"Orada pek çok değişiklik yapılıyor ancak önemli olan zihinsel anlamda daha sakin olunması ve Ferrari'de bu konuda sıkıntılar var. 2002'de yapılacak değişiklikler sayesinde umarım yeniden kazanmaya başlarlar."

"Onların sadık bir taraftarı olmaya devam ediyorum fakat yüksek sonuçlar almak kolay değil. Bu, sadece yoğun ve yorucu bir çalışma değil, aynı zamanda soğukkanlı ve ihtiyatlı bir yaklaşım da gerektiriyor." dedi.

Sürücüler sorulduğunda Massa, "Ferrari'nin sorunu bana göre sürücüler değil, bir bütün olarak takımla ilgili. Carlos çok çalışıyor, tutarlı ve aynı zamanda hızlı. Fakat Charles gibi biriyle takım arkadaşı olması kolay değil. Onun önüne geçmek için her şeyi mükemmel yapmak zorundasınız. Başka şekilde geçemezsiniz." dedi.