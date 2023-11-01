Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir
Felipe Massa, 2008 şampiyonluğunun sonucuyla ilgili devam eden hukuki mücadele nedeniyle bu hafta sonu Brezilya'daki evindeki Formula 1 yarışını ziyaret etmekten vazgeçecek gibi görünüyor.
Brezilyalı sürücü, 2008 dünya şampiyonluğunu Lewis Hamilton'a kaptırmasına neden olan bir komplo olduğunu düşündüğü davayı değerlendirmek üzere avukatlar çağırmıştı.
Kendisi, o dönemde FIA ve FOM'un (Formula 1 Yönetimi), Nelson Piquet'nin 2008 Singapur GP'sinde yaptığı kasıtlı kaza hakkında sahip oldukları bilgilere göre doğru şekilde hareket etmediklerini ve bunun şampiyonluk üzerinde etkili bir sonuç yarattığını düşünüyor.
Massa, Singapur GP sonucunun tamamen geçersiz kılınması gerektiğini düşünüyor ve bu da 2008 şampiyonluğunu kazanması için yeterli olan ekstra puanlara mal olacak.
Massa'nın hukuk ekibi FIA ve FOM'dan açıklama beklerken; Brezilyalı sürücü, İtalya ve Japonya Grand Prix'lerinde planlanan ziyaretlerini iptal edip F1 padoğunda olmaktan kaçınmıştı.
Ancak Brezilya GP'nin evine çok yakın olması ve yerel bir kahraman olması nedeniyle, belki de Interlagos'u ziyaret etmek için çaba göstereceği düşünülüyordu.
Ancak Motorsport.com muhabirlerine konuşan Massa, muhtemelen F1 etkinliğine katılmaktan kaçınacağını ve kendisinden kesinlikle herhangi bir elçilik görevini yerine getirmesinin istenmediğini belirtti.
Brezilyalı pilot, şu açıklamalarda bulundu: "Bildiğim tek şey F1'in benden Monza yarışına gitmemi istemediğiydi. Ben de Japonya yarışına gidecektim ama gitmedim. Brezilya hakkında ise hiçbir şey konuşulmadı, Monza'nın öncesinden şu ana kadar hiçbir temasımız olmadı."
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 3rd position, with Felipe Massa after the Sprint
Yarışa kendi başına katılmak konusunda baskı yapıp yapmayacağı sorulan Massa, şunları söyledi: "Yapmayacağıma inanıyorum. Ben yarışlara elçi olarak giderdim. Fakat şu anda meydana gelen yasal duruma %100 saygı duyuyorum. Ama F1 elçisi olarak çalışmalarımla ilgili herhangi bir davet ya da konuşma olmadı, dolayısıyla katılmam gerektiğini düşünmüyorum."
Massa, planladığı herhangi bir yasal işlemin amacının 2008 dünya şampiyonasının sonucunu kendi lehine çevirmek olduğunu defalarca belirtmişti.
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