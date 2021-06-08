Massa: “F1’de sadece iyi bir mentalitede olmak yetmiyor”

İki şampiyonluk adayı Max Verstappen ve Hamilton’ın puan barajı içerisinde finiş göremediği Azerbaycan Grand Prix’si ardından, eski Ferrari pilotu Felipe Massa bu seneki şampiyona hakkında yorumlarda bulundu.

Bakü’de yarışı lider götüren Verstappen, ana düzlükte lastiğinin patlaması ardından oldukça yüksek bir hızda duvara çarptı. Hamilton ise kırmızı bayraklar sonrasında yarışın tekrar start almasıyla ilk viraja girerken lastiklerinin kilitlenmesi yüzünden pist dışına çıktı ve yarışın nihai galibi Sergio Perez oldu.

Bu heyecanlı yarışın ardından Motorsport.com Brezilya’ya konuşan Felipe Massa, Verstappen ve eski rakibi Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesinin herkesin görmek istediği bir şey olduğunu söyledi.

Massa, “Bence bu sezon, şampiyona oldukça ilginç bir şekilde başladı. Verstappen hayranı da olsanız, Hamilton hayranı da olsanız herkes bunu görmek istiyordu. Motor sporları hayranları olarak aradığımız şey tam olarak buydu.”

“Kimin kazanacağı fark etmiyor ama şampiyonluk için iki takımın mücadele etmesi herkesin görmek istediği bir şeydir.”

“Örneğin, bizim [Ferrari’nin] 2007 ve 2008’de şampiyonluk için savaştığı yıllarda bu yaşanmıştı. Ayrıca, 2006’da da durum böyleydi. 3 şampiyonada da sonuna kadar mücadele eden iki takım vardı ve insanlar da bunu görmek istiyor. Bu, F1 için harika bir durum.” dedi.

Massa, sözlerine Hamilton’ı ve Verstappen’i överek devam etti ve onların gerçekten üst seviye pilotlar olduğunu vurguladı.

“Hamilton, çok uzun zamandır etkileyici bir iş çıkarıyor.”

“Bence zamanda geriye gitsek, Hamilton 2007’de dünya şampiyonu olabilirdi. Hataları nedeniyle dünya şampiyonu olamadı. Çin’de pite girerken çakıl havuzuna girdi, son yarışta da Alonso’yla mücadele ederken hata yaptı. Ancak o sene, F1’deki ilk senesiydi ve bu yüzden bunların olması normal.”

“Fakat o, her zaman kendisinin farklı bir pilot olduğunu gösterdi. Belki de o ‘mükemmel’ pilottur. Bu, onun sürüş seviyesini ve yeteneğini gösteriyor. Ayrıca, Verstappen de hiç şüphesiz en iyilerden biri.”

Massa, Perez ve Bottas hakkındaki görüşlerini de belirtti ve ikisinin de en iyi pilotların yanında yarıştığı göz önünde bulundurulduğunda psikolojilerinin çok önemli olduğunu söyledi. Ayrıca, bu konuda takımın desteğin de büyük bir rol oynadığının altını çizdi.

“Perez, galibiyet mücadelesinde normalde Verstappen’in 0.2 saniye gerisinde kalan bir pilot. Bu yüzden, tabii ki bu sonucu beklemiyordu.”

“En iyi pilotların yanında olunca iyi bir mentalitenizin olması lazım. Baskıya iyi bir şekilde karşı koyabilmeniz ve adım adım ilerlemeniz gerekiyor. Ben de dahil olmak üzere birçok pilot bu sıkıntılarla mücadele ettik.”

“Bu, pilotlara iyi bir mentalitede olmanın önemini gösteriyor. Ancak bu sadece iyi bir mentaliteyle de olmaz. Takımın sizi istediğini ve desteğini hissetmeniz lazım.”

“Psikoloji, F1’de büyük bir rol oynuyor. Mesela, Bottas iyi bir pilot. Çok hızlı, iyi bir tekniğe sahip ve sıkı çalışıyor. Ancak onun takım arkadaşı en iyinin en iyisi.”

Valtteri Bottas, Mercedes, and Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images