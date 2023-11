Massa: "F1 şampiyonluk davasına rağmen Domenicali ile ilişkilerimiz iyi"

Son birkaç hafta Felipe Massa adına çalkantılı geçti. Brezilyalı pilot 2008'de "çalındığını düşündüğü" şampiyonluğunu geri almak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve hatta bu konuda dava açmaya bile hazırlanıyor.

Bu davada, 2008 yılında Ferrari takımının patronu ve dolayısıyla Massa'nın işvereni olan FOM direktörü Stefano Domenicali ile karşı karşıya gelecek.

Massa, davanın açıklanmasından sonra ilk kez bu hafta sonu Formula 1 padoğunda görüldü ve "Stefano ile hâlâ iyi bir arkadaşlığım var." dedi.

Massa'ya göre, Domenicali ile iletişimi gayet iyi.

"Hâlâ birbirimizle çok konuşuyoruz, ki bunlar sadece olan bitenlerle alakalı değil."

"Bana karşı tutumunu hiç değiştirmedi ve değiştirmeyecek de."

"Hem FOM'da hem de FIA'da farklı insanlar var. Umarım bu insanlar spor için doğru olanı yaparlar ve adaletin yerini bulmasını sağlarlar."

"Böylece gelecekte bu tür şeyler tekrar yaşanmaz."

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

An emotional Felipe Massa proudly slaps the Prancing Horse insignia on his chest as he celebrates victory and a well fought season in front of his home fans.