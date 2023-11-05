Massa: "F1 şampiyonluk davasına rağmen Domenicali ile ilişkilerimiz iyi"

Son birkaç hafta Felipe Massa adına çalkantılı geçti. Brezilyalı pilot 2008'de "çalındığını düşündüğü" şampiyonluğunu geri almak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve hatta bu konuda dava açmaya bile hazırlanıyor.

Bu davada, 2008 yılında Ferrari takımının patronu ve dolayısıyla Massa'nın işvereni olan FOM direktörü Stefano Domenicali ile karşı karşıya gelecek.

Massa, davanın açıklanmasından sonra ilk kez bu hafta sonu Formula 1 padoğunda görüldü ve "Stefano ile hâlâ iyi bir arkadaşlığım var." dedi.

Massa'ya göre, Domenicali ile iletişimi gayet iyi.

"Hâlâ birbirimizle çok konuşuyoruz, ki bunlar sadece olan bitenlerle alakalı değil."

"Bana karşı tutumunu hiç değiştirmedi ve değiştirmeyecek de."

"Hem FOM'da hem de FIA'da farklı insanlar var. Umarım bu insanlar spor için doğru olanı yaparlar ve adaletin yerini bulmasını sağlarlar."

"Böylece gelecekte bu tür şeyler tekrar yaşanmaz."

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images An emotional Felipe Massa proudly slaps the Prancing Horse insignia on his chest as he celebrates victory and a well fought season in front of his home fans.

Massa'nın bu yılın başlarında F1 elçisi olarak Monza ve Japonya'ya katılması planlanmıştı, ancak bundan vazgeçildi.

Massa Interlagos'a da bu sıfatla değil, kişisel olarak katıldı.

"Buraya davet edildim ve bence yapılması gereken de buydu."

"Bu benim hayatımın bir parçası, burada padokta olmaktan mutluyum. Özellikle de burada, Brezilya'da olmak harika."

"Burası hayallerimin gerçekleştiği yer. Burada olmaktan, pek çok arkadaşımı görmekten ve etkinliğin tadını çıkarmaktan mutluyum."

"Burada olmak rahatsız edici değil. Olan biten ler arkadaşlıklarımın değişmesine neden olmuyor."

Padoktaki insanlar Massa'nın çok az şansı olduğunu düşünse de, Brezilyalı pilot sonunda mutlu sona ulaşacağı görüşünde.

"Aksi takdirde burada olmazdım. Avukat değilim ama arkamda iyi bir ekip olduğunu biliyorum."

"Adalete inanıyorum, en önemli şey bu."