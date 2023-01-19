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Massa: "Drugovich'in F2'deki üçüncü yılında şampiyon olması büyük bir dezavantaj"

Felipe Massa bu yıl yedek pilotluk görevi üstlenecek olan F2 şampiyonu Felipe Drugovich'in en önemli dezavantajına değindi.

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Massa: "Drugovich'in F2'deki üçüncü yılında şampiyon olması büyük bir dezavantaj"
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Felipe Drugovich, 2022 Formula 2 sezonunda baskın bir performansla şampiyon olmayı başardı ve dikkatleri üzerine çekti.

Ancak bu, serideki üçüncü yılıydı ve griddeki en tecrübeli isimlerden birisiydi. Hal böyle olunca böyle bir performans göstermesi neredeyse kaçınılmazdı.

Drugovich, 2023 için F1'de koltuk bulamadı ve Aston Martin'den gelen teklifi kabul ederek, takımın yedek pilotu oldu.

Yıl boyunca yoğun bir simülatör programına sahip olacak genç sürücü, yeni araçla bazı testlere de katılacak.

Fakat vatandaşı Felipe Massa'ya göre Aston Martin'le ya da başka bir takıma spora girmesi kolay olmayacak.

Swiatwyscigow.pl'ye konuşan Massa, Drugovich ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "Bence geçen yıl harika bir iş çıkardı, Formula 2 şampiyonluğunu kazanmayı başardı. Bu başlı başına harika bir şey."

Rubens Barrichello, Felipe Massa

Rubens Barrichello, Felipe Massa

Fotoğraf: Ferrari

"Doğru takımla anlaşıp anlaşamayacağını söylemek zor çünkü Formula 1'de yer almak için şansın sizinle olması, imkanlarınızın olması gerekiyor."

"Olumsuz nokta, üçüncü yılında Formula 2'yi kazanmış olması ve böyle olunca, bir Formula 1 takımı size ilk yıl şampiyon olduğunuz kadar önem vermiyor. Haliyle gelecekte bir fırsat bulup bulamayacağını görmemi lazım."

"Aston Martin'de yedek pilot olacak ama orada iki yıl boyunca Fernando var ve diğer sürücü de patronun oğlu."

"Bu yüzden şans bulup bulamayacağını bilmiyoruz."

"Sadece bekleyip Aston Martin'de mi yoksa başka bir takımda mı bu şansa sahip olacağını görmemiz gerekiyor."

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