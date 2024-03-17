Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 McLaren Imola Mart testi

Massa: "Davayı kazanacağımızı düşünüyorum"

Felipe Massa, açtığı son davayı kazanabileceğinden emin olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Felipe Massa

Felipe Massa

Alexander Trienitz

Felipe Massa geçtiğimiz günlerde 2008 Singapur GP iptal edilmediği için FIA, Formula 1 ve Bernie Ecclestone'a dava açma kararı aldı.

Massa, o yarışın sonucu iptal edilmediği için şampiyonluğu kaybettiğini düşünüyor.

Eski Formula 1 pilotu bu hafta sonu Brezilya'daki Formula E padoğundaydı ve burada açıklamalarda bulundu.

Massa, davayı kazanacağından emin olduğunu söyledi.

RacingNews365'e konuşan Massa, "Sanırım bu konuda söylemem gereken her şeyi zaten söyledim."

"Çeşitli röportajlarda, sonuna kadar mücadele etme niyetinde olduğumuzu belirttim ve söyleyebileceğim tek şey bu. Olayların daha da gelişmesi bana ve avukatlara bağlı değil."

"Bu dava üzerinde çalışan büyük bir insan grubumuz var ve davayı kazanma olasılığımıza gerçekten inanıyorum."

"Sadece adalet aradığımızı ekleyebilirim çünkü o zaman olanlar benim için adil değildi."

"Yine de ben burada sadece Formula E hakkında konuşmak için bulunuyorum." diyerek pek konuşmamayı tercih etti.

Bernie Ecclestone da yine padoktaki isimlerden birisiydi.

Felipe Massa

Felipe Massa

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Pirelli, Miami'ye kadar götüreceği lastikleri açıkladı
Sonraki haber F1 arka kanatları, 2024 teknik gelişim mücadelesi hakkında ne söylüyor?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "Tsunoda ve Ricciardo'nun 'kaybedecek' çok şeyi var"

Marko: "Tsunoda ve Ricciardo'nun 'kaybedecek' çok şeyi var"

Formula 1
Marko: "Tsunoda ve Ricciardo'nun 'kaybedecek' çok şeyi var" Marko: "Tsunoda ve Ricciardo'nun 'kaybedecek' çok şeyi var"
Perez-Sala: “Hem Sainz hem de Alonso Red Bull'a geçebilir”

Perez-Sala: “Hem Sainz hem de Alonso Red Bull'a geçebilir”

Formula 1
Perez-Sala: “Hem Sainz hem de Alonso Red Bull'a geçebilir” Perez-Sala: “Hem Sainz hem de Alonso Red Bull'a geçebilir”
Fisichella: “Schumacher Hamilton'ı Ferrari'de görmeyi çok isterdi”

Fisichella: “Schumacher Hamilton'ı Ferrari'de görmeyi çok isterdi”

Formula 1
Fisichella: “Schumacher Hamilton'ı Ferrari'de görmeyi çok isterdi” Fisichella: “Schumacher Hamilton'ı Ferrari'de görmeyi çok isterdi”

Son Haberler

Bastianini: "KTM bu yıl Ducati'ye gerçekten çok yakın"

Bastianini: "KTM bu yıl Ducati'ye gerçekten çok yakın"

MGP MotoGP
Portekiz GP
Bastianini: "KTM bu yıl Ducati'ye gerçekten çok yakın" Bastianini: "KTM bu yıl Ducati'ye gerçekten çok yakın"
Chandhok, F1 gridine 'hayat katacak' transfer hamlelerini sıraladı

Chandhok, F1 gridine 'hayat katacak' transfer hamlelerini sıraladı

F1 Formula 1
Chandhok, F1 gridine 'hayat katacak' transfer hamlelerini sıraladı Chandhok, F1 gridine 'hayat katacak' transfer hamlelerini sıraladı
Herbert: "Red Bull'a sadece Ferrari karşılık verebilir"

Herbert: "Red Bull'a sadece Ferrari karşılık verebilir"

F1 Formula 1
Herbert: "Red Bull'a sadece Ferrari karşılık verebilir" Herbert: "Red Bull'a sadece Ferrari karşılık verebilir"
Marko: "Tsunoda ve Ricciardo'nun 'kaybedecek' çok şeyi var"

Marko: "Tsunoda ve Ricciardo'nun 'kaybedecek' çok şeyi var"

F1 Formula 1
Marko: "Tsunoda ve Ricciardo'nun 'kaybedecek' çok şeyi var" Marko: "Tsunoda ve Ricciardo'nun 'kaybedecek' çok şeyi var"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye