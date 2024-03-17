Massa: "Davayı kazanacağımızı düşünüyorum"
Felipe Massa, açtığı son davayı kazanabileceğinden emin olduğunu söylüyor.
Felipe Massa
Alexander Trienitz
Felipe Massa geçtiğimiz günlerde 2008 Singapur GP iptal edilmediği için FIA, Formula 1 ve Bernie Ecclestone'a dava açma kararı aldı.
Massa, o yarışın sonucu iptal edilmediği için şampiyonluğu kaybettiğini düşünüyor.
Eski Formula 1 pilotu bu hafta sonu Brezilya'daki Formula E padoğundaydı ve burada açıklamalarda bulundu.
Massa, davayı kazanacağından emin olduğunu söyledi.
RacingNews365'e konuşan Massa, "Sanırım bu konuda söylemem gereken her şeyi zaten söyledim."
"Çeşitli röportajlarda, sonuna kadar mücadele etme niyetinde olduğumuzu belirttim ve söyleyebileceğim tek şey bu. Olayların daha da gelişmesi bana ve avukatlara bağlı değil."
"Bu dava üzerinde çalışan büyük bir insan grubumuz var ve davayı kazanma olasılığımıza gerçekten inanıyorum."
"Sadece adalet aradığımızı ekleyebilirim çünkü o zaman olanlar benim için adil değildi."
"Yine de ben burada sadece Formula E hakkında konuşmak için bulunuyorum." diyerek pek konuşmamayı tercih etti.
Bernie Ecclestone da yine padoktaki isimlerden birisiydi.
Felipe Massa
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Bastianini: "KTM bu yıl Ducati'ye gerçekten çok yakın"
Chandhok, F1 gridine 'hayat katacak' transfer hamlelerini sıraladı
Herbert: "Red Bull'a sadece Ferrari karşılık verebilir"
Marko: "Tsunoda ve Ricciardo'nun 'kaybedecek' çok şeyi var"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar