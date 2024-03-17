Massa: "Davayı kazanacağımızı düşünüyorum"

Felipe Massa geçtiğimiz günlerde 2008 Singapur GP iptal edilmediği için FIA, Formula 1 ve Bernie Ecclestone'a dava açma kararı aldı.

Massa, o yarışın sonucu iptal edilmediği için şampiyonluğu kaybettiğini düşünüyor.

Eski Formula 1 pilotu bu hafta sonu Brezilya'daki Formula E padoğundaydı ve burada açıklamalarda bulundu.

Massa, davayı kazanacağından emin olduğunu söyledi.

RacingNews365'e konuşan Massa, "Sanırım bu konuda söylemem gereken her şeyi zaten söyledim."

"Çeşitli röportajlarda, sonuna kadar mücadele etme niyetinde olduğumuzu belirttim ve söyleyebileceğim tek şey bu. Olayların daha da gelişmesi bana ve avukatlara bağlı değil."

"Bu dava üzerinde çalışan büyük bir insan grubumuz var ve davayı kazanma olasılığımıza gerçekten inanıyorum."

"Sadece adalet aradığımızı ekleyebilirim çünkü o zaman olanlar benim için adil değildi."

"Yine de ben burada sadece Formula E hakkında konuşmak için bulunuyorum." diyerek pek konuşmamayı tercih etti.

Bernie Ecclestone da yine padoktaki isimlerden birisiydi.