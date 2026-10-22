Formula 1 Amerika GP

Massa davasında temyiz duruşması şubat ayında görülecek

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Bernie Ecclestone, FIA ve Formula One Management’ın, Felipe Massa davasına ilişkin temyiz başvurusunu 2-3 Şubat 2027 tarihlerinde ele alacak.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 22 Eki 2026 07:53

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Felipe Massa on the grid

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Davalılar, Brezilyalı pilotun 64 milyon sterlin tazminat talebiyle açtığı davanın devam etmesine izin veren Londra Yüksek Mahkemesi kararını bozmaya çalışıyor.

Ekim 2025’te üç gün süren duruşmalarda, davanın tam kapsamlı bir yargılamaya taşınıp taşınamayacağı değerlendirildi. Yargıç Jay, Massa’nın öne sürdüğü üç talebi reddederken, hukuka aykırı bir komplo kurulduğu yönündeki iddiasının incelenmeye devam etmesine izin verdi. Ecclestone, FIA ve FOM ise şimdi kararın bu bölümüne itiraz ediyor.

Massa, 2008 yılında Formula 1 Dünya Şampiyonu olması hâlinde elde edebileceği gelirleri kaybettiğini savunarak tazminat talep ediyor. Massa’nın avukatlarına göre Bernie Ecclestone ve aralarında Max Mosley ile Charlie Whiting’in de bulunduğu FIA yetkilileri, 2008 sezonunda Nelson Piquet Jr.’ın Singapur Grand Prix’sinde kasıtlı olarak kaza yaptığını o dönemden itibaren biliyordu.

Söz konusu kaza, güvenlik aracının piste girmesine neden olmuştu. Bu sırada yapılan pit stop sırasında yaşanan talihsizlik, Massa’nın çok sayıda sıra kaybetmesine ve yarıştan puansız ayrılmasına yol açtı. Sezon sonunda şampiyonluk mücadelesini Lewis Hamilton’a yalnızca bir puan farkla kaybeden Brezilyalı pilot, bu olayın dünya şampiyonluğuna mal olduğunu öne sürüyor.

Şubat ayında görülecek temyiz duruşması, davanın geleceğini belirleyecek kritik bir dönüm noktası olacak. İngiltere Yüksek Mahkemesi, Ecclestone, FIA ve FOM’un itirazını kabul ederse Londra Yüksek Mahkemesi’nin kararı bozulacak ve Massa’nın davası esasına ilişkin tam kapsamlı bir yargılamaya ulaşamayacak. Temyiz başvurusunun reddedilmesi hâlindeyse süreç, iddiaların esasının incelenmesi için Londra Yüksek Mahkemesi’nde devam edecek.

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- Motorsport.com Ekibi

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