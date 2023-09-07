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Massa, Crashgate davası için Ferrari'den destek istiyor

Crashgate skandalının yaşandığı 2008 Singapur GP'sinin iptali için çabalayan Felipe Massa, bu yolda Ferrari'den de destek istiyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Felipe Massa

Bernie Ecclestone'un birkaç ay önceki açıklamalarının ardından 2008 şampiyonluğu için harekete geçen Massa, bir avukat ordusu aracılığıyla Singapur GP'sini iptal ettirmeye çalışıyor.

Ecclestone verdiği bir röportajda Crashgate'i henüz sezon bitmeden öğrendiklerini, fakat ne kendisinin ne de eski FIA başkanı Max Mosley'nin harekete geçmediğini itiraf etmişti.

Yarışın iptali halinde Lewis Hamilton'ın üçüncülüğü de iptal olacak, bu da Massa'yı 2008 Formula 1 şampiyonu yapacak.

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Massa'nın bu süreçten ne kadar başarıyla ayrılacağı belirsizliğini koruyor, avukat ekibi her ne kadar tüm cephelerden FIA ve F1'i sıkıştırmaya çalışsa da sezonun tescilinin bozulması epey zor.

Bu konuda en çok merak edilen meselelerden biri de Ferrari'nin duruşu, nitekim Massa'ya gelecek bir şampiyonluk Ferrari'nin de hanesine yazılacak.

Konu hakkındaki son güncellemeleri paylaşan Massa, henüz Ferrari'den destek alamadığını söylemekte.

TG1TV'deki bir programda konuşan Massa, "Kesin olan tek bir şey var: o şampiyonluk bana ait, ayrıca Ferrari'nin de 16. pilotlar şampiyonluğu." 

"Çok güçlü avukatlardan oluşan bir ekip tuttum. Bu sporda adaleti sağlamak için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"Bir manipülasyon vakasının bir yıl, iki yıl ya da 15 yıl sonra bile olsa neden doğru şekilde sonuçlandırılamadığını anlamıyorum."

"Şu anda henüz Ferrari'nin desteğini almadım ama o taraftan da yardım bekliyorum. İyimserim, adalet için sonuna kadar mücadele edeceğim."

Felipe Massa, 2008 Dünya Şampiyonu yazılı bir pankart

Felipe Massa, 2008 Dünya Şampiyonu yazılı bir pankart

Fotoğraf: Reprodução

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