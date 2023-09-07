Massa, Crashgate davası için Ferrari'den destek istiyor
Crashgate skandalının yaşandığı 2008 Singapur GP'sinin iptali için çabalayan Felipe Massa, bu yolda Ferrari'den de destek istiyor.
Bernie Ecclestone'un birkaç ay önceki açıklamalarının ardından 2008 şampiyonluğu için harekete geçen Massa, bir avukat ordusu aracılığıyla Singapur GP'sini iptal ettirmeye çalışıyor.
Ecclestone verdiği bir röportajda Crashgate'i henüz sezon bitmeden öğrendiklerini, fakat ne kendisinin ne de eski FIA başkanı Max Mosley'nin harekete geçmediğini itiraf etmişti.
Yarışın iptali halinde Lewis Hamilton'ın üçüncülüğü de iptal olacak, bu da Massa'yı 2008 Formula 1 şampiyonu yapacak.
Massa'nın bu süreçten ne kadar başarıyla ayrılacağı belirsizliğini koruyor, avukat ekibi her ne kadar tüm cephelerden FIA ve F1'i sıkıştırmaya çalışsa da sezonun tescilinin bozulması epey zor.
Bu konuda en çok merak edilen meselelerden biri de Ferrari'nin duruşu, nitekim Massa'ya gelecek bir şampiyonluk Ferrari'nin de hanesine yazılacak.
Konu hakkındaki son güncellemeleri paylaşan Massa, henüz Ferrari'den destek alamadığını söylemekte.
TG1TV'deki bir programda konuşan Massa, "Kesin olan tek bir şey var: o şampiyonluk bana ait, ayrıca Ferrari'nin de 16. pilotlar şampiyonluğu."
"Çok güçlü avukatlardan oluşan bir ekip tuttum. Bu sporda adaleti sağlamak için sonuna kadar mücadele edeceğiz."
"Bir manipülasyon vakasının bir yıl, iki yıl ya da 15 yıl sonra bile olsa neden doğru şekilde sonuçlandırılamadığını anlamıyorum."
"Şu anda henüz Ferrari'nin desteğini almadım ama o taraftan da yardım bekliyorum. İyimserim, adalet için sonuna kadar mücadele edeceğim."
Felipe Massa, 2008 Dünya Şampiyonu yazılı bir pankart
Fotoğraf: Reprodução
Son Haberler
Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"
Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu" Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"
Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi
Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi
SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4.
SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4. SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4.
2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte
2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte 2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar