Massa, beraber yarışırken Schumacher'den "çok daha fazla acı çektiği" takım arkadaşını açıkladı

Massa, 2006 yılında Sauber'den Ferrari'ye geçtiğinde, takımdaki son sezonu olan yedi kez Dünya Şampiyonu Schumacher'den çok şey öğrendi ve bir sonraki sezon Kimi Raikkonen ile takım arkadaşı oldu. Ancak Massa, Alonso ile olan takım arkadaşlığının kendisi için çok daha zorlayıcı olduğunu söyledi.

Massa, Rubens Barrichello'nun yerine Ferrari'ye katıldığında Formula 1'de yükselen bir yıldızdı ve Ferrari pilotu olarak ilk sezonunda iki yarış zaferi elde ettikten sonra 2008'de en yakın şampiyonluk mücadelesini verdi.

Fernando Alonso, 2009 Macaristan Grand Prix'sinde geçirdiği ve hayatını tehdit eden yüz yaralanmasından döndükten sonra Ferrari'nin diğer kokpitinde yer aldı ve takım içinde hızla Massa'dan daha hızlı olduğunu kanıtladı.

Bunun en iyi örneği Massa'nın yarış mühendisi Rob Smedley'in 2010 Almanya Grand Prix'sinde Alonso için liderlikten çekilmesini istediği o meşhur telsiz mesajıydı: “Fernando senden daha hızlı.”

Ferrari'deki dönemini ve Schumacher'den öğrendiklerini UOL Esporte'ye anlatan Massa, yedi kez Dünya Şampiyonu olan Schumacher'in etkisinin çok büyük olduğunu ve Scuderia'nın onun için her şeyi yapacağını ancak Alonso ile geçirdiği zamanın daha zor olduğunu da itiraf etti.

Brezilyalı pilot, “Kolay değil çünkü bir numaranın [Michael Schumacher] yanında olduğunuzu biliyorsunuz ve böyle bir sürücünün takım içinde sahip olduğu güç çok büyük.”

“Eğer o bir şey yapmaya karar verirse, takım da bunu yapar. İşte o zaman bu kolay değildir ve bazen kolay olmayan bazı şeyleri sineye çekmeniz gerekir.”

“Ama o zamanlar Alonso döneminde Schumacher'e kıyasla çok daha fazla acı çektiğimi düşünüyorum.”

“Schumacher ile olan durum çok büyüktü çünkü Ferrari, benim gibi genç bir adama yatırım yapıyordu ve ayrıca o da Formula 1'deki ve Ferrari'deki kariyerinin sonuna gelmişti.” diye açıkladı.

Massa dört sezon boyunca Scuderia'da Alonso'ya eşlik etti ve 2014'te Williams'a gitmeden önce takımın en uzun süre görev yapan pilotlarından biri oldu ve bugüne kadar Brezilya stok arabalarında aktif bir yarışçı olmaya devam ediyor.