Massa, Ben Sulayem'in 2008 F1 şampiyonluğu davasıyla ilgili iddialarına şaşırmış
Felipe Massa, FIA başkanı Mohammad Ben Sulayem’in 2008 Formula 1 şampiyonluk sonucunun değiştirilmesi ile ilgili yasal mücadelesi hakkında yaptığı açıklamalara ‘şaşırdığını’ söyledi.
Fernando Alonso, Renault takım arkadaşı Nelson Piquet Jr’ın kasten yaptığı kaza sonrası 2008 Singapur Grand Prix’sini kazanmıştı. Felipe Massa, bu yarışın sonucunun değişmesi için yasal yollara başvurdu.
Massa, o gün yakıt ikmali için yapılan pit-stop sırasında yaşadığı problem sonrasında, rakibi Lewis Hamilton’a karşı şampiyona mücadelesinde önemli puanlar kaybetmişti. Dolayısıyla Singapur GP sonuçları geçersiz sayılırsa, 2008 F1 şampiyonluğu Massa'ya gider.
Hem FOM hem de FIA bu konu hakkındaki yasal başvurulara cevap vermeye çalışırken, Ben Sulayem yakınlarda Massa’yla bu konuyu konuştuğunu ve FIA'nın kendi hakkını savunacağını söyledi.
Reuters’e konuşan Ben Sulayem, şunları söyledi: “Ben ona ‘Bu sana bağlı, sana göre doğru olan neyse onu yap fakat FIA da kendini korumak zorunda.’ diye cevap verdim.”
“Kendi kurallarımız, spor kurallarımız ve kararlarımız var, belirli bir süre geçtikten sonra hiçbir şey yapamayacağınız söyleniyor… ancak insanlar buna itiraz edebilir. Bu Tanrı’nın kitabı değil.”
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
Mohammed Ben Sulayem, FIA President
Fakat Massa, buna karşı çıktı. Brezilyalı pilot, Ben Sulayem’in onunla hiç konuşmadığı ve ona bu konuyu tartışmaya açık olduğunu belirttiği bir mesaj attığında da herhangi bir cevap almadığı konusunda ısrarcı.
Ben Sulayem’in iddiaları konusunda düşünceleri sorulduğunda Massa Motorsport.com'a, “Biraz şaşırdım çünkü biz onunla böyle bir konuşmayı yapmadık. Dava hakkında hiç konuşmadık.”
“Sonuç olarak, onunla konuşmadım. Davayı açıkladığım bir mesaj gönderdim ve mesajda konuşmak için müsait olduğumu belirttim fakat o bana hiç geri dönüş yapmadı. Bu konuşmayı hiç yapmadık.”
“Umuyorum ve inanıyorum ki FIA’nın sporu savunması gerekiyor. Ancak bu kendini savunmakla ilgili bir durum değil, bu spor için adil ve doğru olanı savunmakla ilgili. Bence esas önemli olan nokta bu.” dedi.
Ben Sulayem’in, FIA kurallarının ‘Tanrı’nın kitabı’ olmadığına ilişkin söyledikleri hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Massa şu yanıtı verdi: “Aslında avukatlarımız bunu biliyor, tek söyleyebileceğim bu.”
Massa, FIA ve FOM yönetiminde olan yeni insanların, olanları savunmaya çalışmak yerine geçmişte yapılan hataları düzeltmeye açık olmalarını umuyor.
“Aynı şirketler olduklarını anlıyoruz ancak o zamana kıyasla insanlar farklı.”
“Umarım bugün çalışanlar bazı şeylerin daha farklı olduğunu gösterirler. Umuyorum ki, bugün FIA ve FOM’da yetkili olan insanlar, bu tarz durumların kabul edilemez olduğunu ve davalara bu şekilde arkalarını dönmeyeceklerini anlarlar. Gerçekten bunu temizlemelerini umuyorum.”
Hamilton ile şampiyonluğu paylaşmak
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG, celebrates 3rd position in the sprint race, with Felipe Massa
Massa ve hukuk ekibi, 2008 Dünya Şampiyonluğu sonucunun değişmesini istedikleri konusunda oldukça netler.
Hamilton’ın şampiyonluğunun geri alınması gibi bir senaryo pek olası görünmüyor. Ancak, şampiyonluk unvanının paylaşılması yönünde olan öneriler de var.
Massa, herhangi potansiyel bir sonucun, 2008 Singapur GP’nin manipüle edilmesini ve olanlarla ilgili fikrini değiştiremeyeceğini söylüyor.
“Bizim için en önemli şeyin adaletin doğru bir şekilde dağıtılması olduğunu düşünüyorum. Doğru olan, avukatlarımın çalışması ve Singapur’daki yarışı iptal etmektir.”
“Üzerinden 15 yıl geçtiğinin farkındayım fakat adalet doğru bir şekilde yerini bulmalı ve biz de bunun için savaşacağız.”
“Eğer adalet sağlanırsa ve bize göre yapılması gereken de bu [şampiyonayı Hamilton ile paylaşmak], çünkü özellikle [şampiyonluğun paylaşılması] diğer sporlarda da gerçekleşti, bu yüzden analiz edilmesi gereken bir şey. Ancak biz adaletin ve kupanın peşindeyiz, asıl mesele bu.”
Massa, Hamilton ile bu konu üzerine herhangi bir iletişimde bulunmadığını söyledi.
“Hamilton’la bu konuyu hiç konuşmadık ve aslında insanların dava hakkında yorum yapmaktan çok korktuklarını görüyorum. Ancak dürüst olmak gerekirse konuşamayan insanlardan, sokaktaki, ülkemdeki ve diğer ülkedeki insanlardan da oldukça fazla destek görüyorum.”
Abu Dhabi 2021 karşılaştırmaları
2021 Abu Dhabi Grand Prix’sinde güvenlik aracının yarışı yeniden başlatmasının düzgün yönetilmemesi Hamilton’ın şampiyonluğuna mal olmuştu. 2008 dünya şampiyonluğu ile ilgili herhangi bir değişimin olma ihtimali, Mercedes için FIA’ya 2021’le ilgili karşı gelmesine fırsat yaratıp yaratmayacağı ile ilgili tartışmalara yol açtı.
Massa ise bu iki dava arasında güçlü bir bağlantı göremiyor çünkü ona göre biri kasıtlı bir komplo iken diğeri hataydı.
“Biri sporun manipüle edilmesiydi diğeri ise hataydı, değil mi?”
“Bu futbol hakeminin aptalca bir şey yapması gibi. Benim 2008’le ilgili davam ve 2021’deki dava tamamen farklı şeyler.”
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