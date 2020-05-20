Massa: "Belki de Vettel için emekli olma vakti geldi"

Sebastian Vettel'in Ferrari ile yaptığı anlaşma 2020 Formula 1 sezonunun ardından sona erecek ve Alman pilotun emekli olacağı konuşuluyor.

Gerçekçi olarak bakıldığında Vettel'i Formula 1'de tutacak tek seçeneğin Mercedes olacağı düşünülüyor.

Ancak Mercedes'in de gelecek yıl Lewis Hamilton'ı takımda tutması ve yanında Valtteri Bottas ya da George Russell'ın yarışması bekleniyor.

Felipe Massa'ya göre böyle bir durumda Vettel'in emekli olması daha mantıklı.

Massa, "Bazen işler sona erer ve işte o zaman belirli kararlar almanız gerekir. Bu, daha önce bana da olan bir şeydi."

"Alonso'ya da oldu ve diğer pek çok pilota da oldu. Bazen başka şeyler aramanın daha iyi olduğu bir noktaya gelirsiniz."

"Umarım iyi bir takımda yarışmaya devam edebilir ama hangi seçeneklere sahip olduğunu söylemek çok zor." dedi.