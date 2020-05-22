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Formula 1 / Son dakika

Massa, başladığı takdirde heyecanlı bir sezon bekliyor

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Massa, başladığı takdirde heyecanlı bir sezon bekliyor
Ekleyen:
, Editör
22 May 2020 06:29

Felipe Massa, başladığı takdirde 2020 sezonunun oldukça heyecanlı geçeceğini düşünüyor.

Formula 1, kış testlerini gerçekleştirmesine rağmen sezonun ilk oyu arışını koronavirüs nedeniyle gerçekleştirmeme kararı aldı.

Sezonun ne zaman başlayacağı şimdilik kesin değil ancak sezon öncesi testlerinde, Mercedes'in yine hızlı olduğu görülüyordu.

Felipe Massa, Mercedes'in güçlü olacağını kabul etti ancak Ferrari ve Red Bull'un da ilerleme kaydetmesiyle heyecanlı bir sezon olabileceğini dile getirdi.

Massa, “Testlerde gördüklerime bakarak, Lewis Hamilton ve Mercedes yine çok hızlı olacaklar."

"Bugünkü duraklamanın hiçbir şeyi değiştireceğini sanmıyorum, çünkü şu anda takım fabrikaları kapalı ve araçlar bitirilmiş vaziyette."

"Tek bir takımın hakimiyeti her zaman üzüntü verici. Ama eminim bu yıl oldukça ilginç bir sezon göreceğiz. Geçen yıl farklı kazananlar gördük. Yıl boyunca Red Bull ve Ferrari'nin zaferlerine tanıklık ettik. Bu sezonun buna benzer olacağına gerçekten inanıyorum."

"Mercedes'in rakipleri bir adım daha atabilirlerse, üç takım arasında eşit bir mücadele görebiliriz. Eğer böyle olursa da sezon harika olacak ve tüm isteğim bu."

"Güç düzeninin nasıl olacağı araca bağlı, ancak Verstappen ve Leclerc muhtemelen liderlik için savaşacak. Valtteri Bottas ve Sebastian Vettel'i de bu grup dışında tutmayacağım."

"Doğru aracın direksiyonunda pek çok pilot şampiyonluğu kazanabilir. Belki bu yıl şampiyonluğun bir nesilden diğerine geçtiğini göreceğiz." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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