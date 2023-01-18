Massa: "Baskı, Formula 1'in önemli bir parçası"
Felipe Massa, Formula 1'de baskıdan şikayet eden bazı isimleri pek anlamıyor çünkü bunun sporun önemli bir parçası olduğuna inanıyor.
Felipe Massa, F1 kariyerine Sauber'de başlamasının ardından Ferrari'ye katıldı ve sonrasında Williams'a geçip, burada emekli oldu.
Brezilyalı pilot 2008 yılında şampiyonluğa çok yaklaştı ancak sezonu ikinci sırada noktaladı ve bir daha da hiç şampiyonluk savaşında yer alamadı.
Günümüzde sürücüler, sık sık baskıdan şikayetçiler. Örneğin Valtteri Bottas, Mercedes'te yarışırken tek yıllık anlaşmaların kendisini olumsuz etkilediğini söylemişti.
Ancak Massa'ya göre sözleşme baskısı Formula 1 pilotu olmanın sadece bir parçası.
Bunu kariyeri boyunca hissettiğini söyleyen Massa, Swiatwyscigow.pl'ye şunları söyledi: "Formula 1'in nasıl işlediğin hepimiz biliyoruz."
Felipe Massa
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Doğru anda, doğru takım ve doğru araçla iyi performans göstermeniz gerekiyor."
"Formula 1'deki ilk yılımda Sauber için yarıştım ve sonra Ferrari'nin test pilotu oldum. Geri dönmek için başka bir fırsatım olup olmadığını bilmiyordum..."
"Dolayısıyla her zaman baskı oluyor. Formula 1 kariyeriniz boyunca durum hep böyledir."
"Belki iki yıllık bir anlaşma yaparsınız ve ikinci yılın ortasındayken takımda kalıp kalmayacağınızı bilemezsiniz."
"Size kalma fırsatı veren şey performansınızdır. Sonuçta Formula 1'de her şey baskı altında oluyor."
"Bu Formula 1'in bir parçası. Sadece ben ve Bottas değil, pek çok sürücü bunu hissetti."
"Bu kadar çok pilot olduğu göz önüne alındığında, herkes takıma doğru seçim olduklarını göstermek için ellerinden geleni yapıyor."
"Belki Formula 1'de olmayan ama Formula 1'de olma ihtimalleri olanlar da var."
"Kısacası baskı Formula 1'deki işin bir parçası. Zirvede olup olmamanız fark etmez, her zaman kalmak ya da sözleşmenizi iyileştirmek adına baskı hissediyorsunuz."
"Sonuçta bu Formula 1'in bir parçası."
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