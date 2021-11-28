Massa: "Artık 'aptalca' hatalar yapmayan Verstappen, kazanmaya hazır"

Formula 1'de, 2021 sezonunun bitimine iki yarış kala Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile Verstappen arasında sekiz puanlık bir fark bulunuyor. Hollandalı pilot, eğer şartlar lehine olursa, şampiyonluğunu Suudi Arabistan'da ilan edebilir.

Genç sürücü, Formula 1'deki ilk yarışına 2015'te, daha henüz 17 yaşındayken çıktı ve bu sezon, F1 kariyerinde ilk kez şampiyonluk savaşıyor.

Hollandalı pilot, F1'e girdiği günden beri hızıyla herkesi etkilemiş olsa da, yaptığı hatalar ve agresif sürüşüyle sık sık gündem oldu.

Fakat Massa, Verstappen'in sürüşündeki problemleri çözdüğünü ve artık dünya şampiyon olabilecek olgunluğa geldiğini söyledi.

Kariyerinin son üç yılında Verstappen'le aynı gridi paylaşan Massa, F1 Nation podcast'inde, "Belki de Formula 1'deki ilk iki veya üç yılında çok tutarsızdı."

"Hız anlamında her zaman çok iyiydi, harika performanslar sergiliyordu fakat bunun yanında bazı aptalca hatalar da yapıyordu. Buna örnek olarak fren noktalarında rakiplerini sıkıştırmasını verebiliriz, ki bunun gibi aptalca şeyler onun hakkında olgun olmadığı izlenimi veriyordu."

"2018 sezonunun ikinci yarısından sonra, yani Ricciardo'nun Red Bull'daki son yılında, olgunluğunu biraz farklı bir seviyeye çıkardı"

"Artık daha az hata yapan biri olmaya başladı, aynı zamanda kurallara da daha fazla saygı gösteriyordu. Ertesi yıl, takım içerisinde büyük bir rekabetle karşı karşıya olmasa bile muazzam oranda geliştiğini düşünüyorum."

"Günümüzde onu gerçekten olgun ve hızlı bir sürücü olduğunu, harika bir iş çıkardığını ve hatasız sürdüğünü düşünüyorum."

"Bu yüzden Max, artık kazanmaya hazır."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images