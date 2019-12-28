Massa, Alonso’yu Formula E’de görmek istiyor

İspanyol sürücü, diğer serilere duyduğu ilgiyi başarıya dönüştürmek için 2018’in sonunda Formula 1’den ayrılmış ve IndyCar, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası gibi serilerde yarışmıştı ve şimdi de Dakar Rallisi’ne hazırlanıyor.

Massa ise 2017 sonunda F1’den ayrılmış ve Formula E’ye geçmişti. Brezilyalı sürücü, Alonso’nun kendisine katılmasını umduğunu söyledi.

Massa, “Onun için ve tüm taraftarlar için farklı ve harika bir tecrübe olacaktır.”

“Çok zor, ancak bir sürücü için harika bir mücadele. Yani onu burada mücadele ederken görmek harika olur.” dedi.

Massa şu anda ROKiT Venturi Racing adına Formula E’de mücadele ediyor ve Dakar’da yarışmayı planlamadığını, ancak FE’nin Alonso’yu cezbedebileceğini söyledi.

Massa bu konuda, “Dakar’ı denemezdim, ancak Fernando’yu orada görmek harika olacak.”

“Alonso’yu FE’ye gelmeye ikna etmek, beni Dakar’a katılmaya ikna etmekten daha kolay olurdu.”

“Alonso’nun gelecekte Formula E’ye gelmesi mümkün. Fernando ile her şey mümkün.” dedi.

2020 Dakar Rallisi, 5 Ocak’ta başlayacak ve 17 Ocak’ta tamamlanacak.