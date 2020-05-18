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Formula 1 / Son dakika

Massa, Alonso'nun dönüş ihtimalini sorguladı

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Massa, Alonso'nun dönüş ihtimalini sorguladı
Ekleyen:
, Editör
18 May 2020 21:29

Felipe Massa, eski takım arkadaşı Fernando Alonso'nun kazanabileceği bir araca sahip olamasa bile Formula 1'e dönebileceği yönündeki iddialar karşısında şaşkın olduğunu söyledi.

Fernando Alonso, son birkaç haftadır Renault ile Formula 1'e dönüş için görüşmeler gerçekleştiriyor ve bugün yaptığı açıklamada F1'e dönüşe açık kapı bıraktı.

Alonso F1'den ayrılırken ya da son birkaç yıldır yaptığı açıklamalarda, sadece galibiyet ya da podyum için savaşabileceği bir araca sahipse spora döneceğini söylüyordu.

Ancak Renault, 2016'daki dönüşünden bu yana tek bir podyum dahi alamadığı gibi, geçen yıl McLaren'ın da gerisine düştü.

Alonso ile Ferrari'de takım arkadaşı olan Massa, İspanyol pilotun tam da bu sebepten ötürü F1'den ayrıldığına dikkat çekerek neden Renault ile böyle bir dönüş yapacağını anlamadığını söyledi.

Massa, "Bence Fernando tekrar Formula 1'de yarışmak istiyor. Muhtemelen Formula 1'i özlüyor."

"Ama nerede yarışacak? Rekabetçi olmayan ve kazanamayan bir takımda yarışmaktan mutluluk duyacağını sanmıyorum. Kazanabileceği bir araçta yarışmasının da şu an için mümkün olacağını düşünmüyorum."

"Beklemek ve hangi takımların kendisine, onun istediği gibi bir geri dönüş fırsatı sunacağını görmek zorundayız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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