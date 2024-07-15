Massa: "Alonso ile yarıştığım dönemde, Schumacher'e göre daha fazla acı çektim"

Ferrari için yarışmak bir Formula 1 pilotu için olabilecek en zorlu mücadelelerden birisi olarak kabul görüyor çünkü İtalyan ekipte yarışma baskısının, diğer takımlardan fazla olduğu düşünülüyor.

Buna karşılık spor tarihinin en büyük pilotlarından bazıları Ferrari için yarıştı ve en başarılı olanı hiç şüphesiz Michael Schumacher'di.

Alman pilot, Ferrari ile beş kez sürücüler şampiyonu oldu ve takıma en başarılı dönemini yaşattı.

Schumacher'in Ferrari'deki son takım arkadaşı Felipe Massa, UOL Esporte'nin YouTube kanalında o dönemden bahsetti.

Massa, Schumacher'le yarıştığı dönemin kolay olmadığını fakat Fernando Alonso ile yarışırken "daha fazla zorluk çektiğini" belirtti.

Massa 2006'da Michael Schumacher ile birlikte yarışırken ne kadar çok şey öğrendiği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kolay değil çünkü bir numaranın yani Michael Schumacher'in yanında olduğunuzu biliyorsunuz. Böyle bir sürücünün takım içerisinde sahip olduğu güç çok büyük."

"Eğer o bir şey yapmaya karar verirse, takım bunu yapıyor. O zaman bu kolay değildi ve bazen kolay olmayan şeyleri sineye çekmek zorunda kalıyorsunuz."

"Fakat bence o dönem, Fernando Alonso ile beraber yarıştığım dönemden daha az acı çektim."

"Schumacher orada yarışırken, Ferrari'nin benim gibi genç bir adama yatırım yapması çok büyük bir durumdu. Aynı zamanda Michael, Formula 1'deki ve Ferrari'deki döneminin sonuna gelmişti."