Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"

Charles Leclerc geçen yıl Ferrari'ye katıldı ve dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'i istatistiksel olarak geride bırakmayı başardı.

Leclerc, Belçika ve İtalya'da zafere ulaşırken, Vettel sadece Singapur'da kazanabildi. Aynı zamanda Leclerc, takım arkadaşından daha çok puan ve pole pozisyonu aldı.

Leclerc, Ferrari'deki ikinci sezonunda da Vettel'in açık bir şekilde önünde kalmaya devam ediyor.

2010-13 yılları arasında Ferrari'de Fernando Alonso'ya karşı mücadele eden Felipe Massa, İspanyol sürücü ile olan mücadelesinin çok daha zor olduğunu düşünüyor.

“Sanırım Alonso'yla benim yaşadığım şey, Vettel'in yaşadığından çok daha zordu."

“Fernando sizi baskı altına alma konusunda çok iyiydi. Sizi asla kendi başınıza bırakmazdı, hatta onu arkasında tutmayı başaran tek kişi Hamilton'dı."

“Leclerc tamamen doğal. Yeni pistleri çok hızlı öğreniyor ve büyük bir içgüdüsü var, ama sadece bu da değil; aynı zamanda akıllı ve araç hakkında düşünüyor. Bir şeyler yapmadan önce ne yapacağını düşünüyor. Bu, onun daha az hata yapmasına yardımcı oluyor."

“Geçen yıl sezon boyunca, önceki yıllarını hatalar yaparak geçiren Verstappen ile karşılaştırıldığında gelişti. Leclerc çok daha hızlı gelişti. ”

“Leclerc'in Vettel'i, Ricciardo'nun Red Bull'da yaptığı gibi baskı altına alabileceğini hep düşünüyordum."

“Onunla ilk tanıştığımda, bir sponsor etkinliği için Monte Carlo'daydık. Ben, Jules Bianchi ve Charles, üçümüzdük. Gerçekten iyi bir çocuktu."

“Kariyerini takip ettim, ​​GP3'te seyrettim ve hemen zirveye ulaşacağını düşündüm. Onu harika bir yetenek olarak görüyorum. Her kategoride hızlı olduğunu kanıtladı, her yerde kazandı ve F1'e ulaştığında hemen Sauber ile iyi bir hızı olduğunu kanıtladı. Bunu Ferrari ile devam ettirdi."

“Mercedes ile rekabet edebilecek kadar iyi bir aracı varsa, bence şampiyonluğu kazanacak.” dedi.