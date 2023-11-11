Massa: "Alonso, Ferrari'nin 'bölünmesine' neden oldu"

Felipe Massa ve Fernando Alonso 2010-2013 yılları arasında Ferrari'de takım arkadaşıydı ve iki kez dünya şampiyonu Alonso bu süreçte Massa'ya göre çok daha iyi bir performans sergiledi.

Sıralama turlarındaki savaşları 59:18 Alonso lehineydi. Alonso, takım arkadaşını 65 Grand Prix'de yenerken Brezilyalı pilot bunu sadece 12 kez yapabildi.

Alonso, İtalyan ekibin tartışmasız lideriydi ve o yıllarda üç kez şampiyona ikincisi oldu. Özellikle 2010/12 performansları tarih sayfalarındaki yerini aldı.

Massa, Ferrari ile son yılına 2013'te çıktı ve 8. olduğu yılın ardından Williams'ın yolunu tuttu.

Ancak Massa o dönemi pek hoş duygularla hatırlamıyor çünkü o dönem İspanyol pilot ile savaşmanın, psikolojik açıdan kendisini yorduğunu söylüyor.

Track Limits podcast'ine katılan Massa, "Sanırım pist dışında her zaman iyi anlaştık ve kişisel anlamda onunla herhangi bir sorun yaşamadım."

"Fakat onun tipik yaklaşımı güç uygulamaktı. Çok fazla gücü vardı ve bunu her şeyde kullanmaya çalışırdı. Bence bu durum takım için bir bölünmeye neden oldu."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Felipe Massa, Ferrari F10, leads Fernando Alonso, Ferrari F10

"Yöntemleri tabii ki en iyisi değildi, ama o böyle biriydi. Takımın bölünmesi Ferrari için iyi olmadı. Onu geçebilmek için gerçekten iyi bir form seviyesinde olmanız gerekiyor ve pek çok yarışta iyi seviyede olmama rağmen hep bir şeyler oluyordu çünkü psikolojik olarak beni kasıtlı olarak rahatsız ediyordu. Bu yüzden hatalar yapıyordum ya da hoş olmayan şeyler olabiliyordu."

"Bunların hiçbiri adil değildi. Takımın yanlış bir şey yaptığını söyleyemem ama işin organize edilme şekli, takımın onu algılama şekli benim için hiç rahat değildi."

"Örneğin, simülatörü geliştirmeye başladığımız zamanı hatırlıyorum, Alonso ile birlikte çok büyük bir çalışma yaptık. Fakat sezon ortasında bir gün 'artık simülatör üzerinde çalışmak istemiyorum çünkü hiçbir işe yaramıyor' dedi."

"Bu yüzden simülatörde çalışmayı bırakmaya karar verdi fakat ben devam ettim çünkü en iyi durumda değildim ve o sezon en iyi araca da sahip değildik. Sonra Singapur'a gittik ve Alonso kazandı."

"O Grand Prix'den sonra Ferrari'nin başkanı olan Luca di Montezemolo basın karşısına çıktı ve 'Fernando takımla birlikte o kadar çok çalışıyor ki, her hafta fabrikada, simülatörde vakit geçiriyor ve mühendislerle toplantılar yapıyor' dedi. Bu inanılmazdı."

"Bunu duyduğunuzda ve iki numaralı pilot olarak görüldüğünüzü fark ettiğinizde, bu sizi psikolojik olarak mahvediyor." dedi.