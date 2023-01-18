Massa: "Alonso, çalıştığım 'en zor' takım arkadaşıydı"

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Ferrari'ye 2006 yılında katılan Felipe Massa, Michael Schumacher ile tek yıl yarışırken, 2007-09 arası Kimi Raikkonen'in takım arkadaşıydı.

Sonrasında Brezilyalı pilotun yanına Fernando Alonso geldi ve Massa, 2014'te Williams'a geçene kadar İspanyol pilotla çalıştı.

Bu dört yıllık süreçte Alonso'ya düzenli olarak geçilen Massa, İspanyol pilot hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Polonya'da yayın yapan swiatwyscigow.pl'ye konuşan Massa'ya, 'en zor takım arkadaşının" Alonso olup olmadığı soruldu.

O da şöyle cevap verdi: "Evet, kesinlikle öyle."

"Her şeyden önce inanılmaz bir sürücüydü, bu konuda söylenebilecek başka bir şey yok."

"Fakat... Takım içinde birlikte çalışmak oldukça zordu. Aslında takım ikiye bölünmüştü."

"Sonuç olarak bu, takım için pek de iyi olmadı. Ayrıca, benim için de öyleydi; Artık çalışmak ve takımın beni dinlemesini sağlamak için yeterince güçlü hissetmiyordum. Bu oldukça zordu."

"Fakat bu benim için bir öğrenme süreci de oldu."

Massa, Schumacher hakkında da konuştu.

"Benim için harika bir deneyimdi."

"Michael Schumacher ile takım arkadaşı olabilmek harikaydı. Ondan çok şey öğrendim. İnanılmaz bir sürücüydü. Çalışma şekli inanılmazdı."

"Ayrıca birbirimize çok yakındık. Böyle bir deneyim yaşadığım için şanslıydım."