Massa: "Alonso, 2008 Singapur'da yaşananları önceden biliyordu"

15 yıl önce, Singapur tarihinin ilk yarışında gerçekleşen gerçekleşen ve motor sporları tarihine ismini kara bir leke olarak yazdıran Crashgate skandalı, son birkaç aydır yeniden gündemde.

Bu durumun sebebi, dönemin F1 CEO'su Bernie Ecclestone'un verdiği bir röportajda "skandalı sezon bitmeden önce öğrenmiştik" ifadelerini kullanmasıydı.

Tüm bu olup bitenlerin ardından o sezon şampiyonluğu sadece bir puanla kaçıran Felipe Massa avukatları vasıtasıyla yasal süreçleri başlattı.

Eğer ki yarış herhangi bir şekilde iptal edilirse, o yarıştan üçüncülükle ayrılan Hamilton altı puan kaybedecek ve şampiyonluk el değiştirerek Massa'ya geçecek.

Konu hakkındaki açıklamalarına bir diğerini ekleyen Massa, bu kez de Fernando Alonso'nun yaşanacaklarını önceden bildiğini iddia etti.

Nelson Piquet Jr., Renault F1 Team R28 crashes into the wall Fotoğraf: Sutton Images

Motorsport Brezilya'ya konuşan Massa, "Alonso ile [Ferrari'de] takım arkadaşıyken birkaç kez konuştum."

"Doğal olarak Fernando her seferinde yaşananların kendi hatası olmadığını ima etti ama her zaman konuyu değiştirdi."

"Hiçbir zaman bu konuda net bir konuşma yapamadık, bu nedenle büyük ihtimalle her şeyi biliyordu. Bundan eminim." dedi.

Olay nedeniyle vatandaşı Nelson Piquet Jr ile arkadaşlığının da bozulduğunu söyleyen Massa, "Piquet Jr. ile 2009'da olanlardan sonra konuştum ve açıkçası çok iyi bir ilişkimiz yok."

"Yaşananları neden ifşa ettiği ortada, herkes bunu biliyor. Takım arkadaşının kazanması için manipüle edilen bir yarışta bilerek kaza yaptı, bu yüzden onunla konuşmayacağım."

"Babasıyla [üç kez F1 Dünya Şampiyonu olan Nelson Piquet] konuşmaya da çalıştım ama kendisi benimle konuşmak istemedi." dedi.