Massa: "2018'e Williams'ta başlasaydım 3-4 yarış sonra takımdan ayrılırdım"

Felipe Massa, Williams'ın Lance Stroll ile anlaşması sonrası 2016'nın ardından emekli olma kararı almıştı ancak Nico Rosberg'in emekliliği her şeyi değiştirdi.

Alman pilot emekli olunca, Mercedes de Williams pilotu Valtteri Bottas'la anlaştı.

Williams'ın teklifi üzerine Massa, Formula 1'e geri dönme kararı aldı ve ertesi yıl da sporda kalmak istediğini yineledi. Ancak Williams, o dönem finansal anlamda desteğe sahip olan bir isim arayışına girdi. Massa da bunun üzerine emekli oldu.

Williams hem 2018 hem de 2019'da tarihinin en kötü yıllarını geçirdi. Massa da bundan ötürü emekli olduğu için mutlu olduğunu söylüyor.

Massa, "Formula 1'de çok fazla zaman geçirdim. 15 yıl boyunca yarıştım ve 16 yıl boyunca her şeyi bir parçasıydım. Doğru zamanda emekli oldum. Williams 2017'de tarihinin en kötü yılını geçirdi ve maalesef bu dönem devam ediyor."

"Williams'ın ertesi yıl sahip olduğu araçla devam edemezdim. Hiç şüphesiz belki de üç ya da dört yarışın ardından teşekkür edip, ayrılırdım."

"Bunu kabul edemezdim. Tüm yılı o şekilde geçiremezdim. Genç bir pilota fırsat verirdim." dedi.

Massa, Formula 1'i özlediğini kabul ediyor.

"Doğru zamanda emekli oldum ve neredeyse 300 yarışa çıktım. İnanılmaz bir deneyimdi. Harika anlar vardı. Hayal ettiğimden daha fazlasıydı. Hiç hayal edemeyeceğim şeyleri gerçekleştirdim."

"Evet özledim, tüm yarışları seyrediyorum ama benim zamanım bitti. Sayfayı çevirdikten sonra, orada olmadığım için hayal kırıklığı yaşamadım."

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