Massa: "2010'da McLaren'a gidebilirdim"

McLaren, 2010 yılında Lewis Hamilton ve Jenson Button ikilisiyle yarışma kararı alırken, Felipe Massa da Ferrari'de Fernando Alonso'nun takım arkadaşı oldu.

Massa, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, 2010 yılı için McLaren'la görüşme yaptığını ancak Ferrari'de kalmak için bu teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Massa, "McLaren benim dönemimde harika bir takımdı. Şimdi de daha iyi durumda geliyorlar."

"McLaren, Brezilya'da her zaman çok güçlüydü. Çünkü Senna'nın onlarla neler yaptığını hatırlayabilirsiniz."

"Yani bir McLaren'la yarışabilirdim. Martin Whirmarsh ile 2009 yılında Monako'da tanıştım ve bir görüşme yaptım."

"Beni McLaren'a götürmekle ilgileniyordu fakat Ferrari'yle iyiydim. Görüşme ilerlemedi."

"Bu kesinliklikle yarışması güzel bir ekip olabilirdi."

"Yine de Ferrari ile gerçekten çok iyi bir dönem geçirdim." dedi.