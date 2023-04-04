Massa, 2008 Singapur GP'sinin iptali için harekete geçiyor!

Haberi dinle

Brezilyalı pilot, F1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un 2008 Singapur GP'si ile ilgili yeni bilgiler veren son yorumları üzerine harekete geçti.

Dramatik yarış daha çok Renault pilotu Nelson Piquet Jr. tarafından kasıtlı olarak gerçekleştirilen ve güvenlik aracının çıkmasına neden olarak takım arkadaşı Fernando Alonso'nun yarışı kazanmasına yardımcı olan kazayla biliniyor.

Güvenlik aracı periyodunda acele şekilde pite gelen yarış lideri Massa, takımın hata yapması sonucu benzin hortumu sökülmeden pitten çıkmış ve ciddi zaman kaybetmişti.

Bu hata nedeniyle Massa ancak 13. olabilmiş, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Hamilton ise üçüncü olarak avantaj kazanmıştı.

Günün sonunda bu yarışın ne kadar kritik rol oynadığı daha iyi anlaşıldı, nitekim Brezilya GP'sinin ardından Hamilton sadece bir puan farkla kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Piquet'nin kazasıyla ilgili ayrıntılar 2009 yılının Ağustos ayında ilk kez kamuoyuna yansıdı, sonuç olarak Renault F1'den iki yıl men cezası alırken, dönemin takım patronu Flavio Briatore ve teknik şef Pat Symonds da olaylardaki rolleri nedeniyle cezalandırıldı.

O dönemde Massa, FIA'nın Singapur GP'sinin sonucunu iptal etmesi için yapılan çağrılara öncülük etti, ancak FIA Ödül töreni tamamlandıktan sonra Uluslararası Spor Kuralları uyarınca sonuçlar kesin olarak tescil edildiği için herhangi bir adım atılamadı.

Bunun yanı sıra FIA'nın Singapur'daki olaylarla ilgili soruşturması Alonso ve Renault ekibinin kaza planını bildiğini ya da uygulanmasına yardımcı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt ortaya çıkarmadı, bu nedenle yönetim organı sonucu değiştirmenin adil olmayacağını düşündü.

The Ferrari pit crew return with the broken fuel hose of Felipe Massa, Ferrari F2008 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ancak olaylı yarışın iptali seneler sonra yeniden gündeme gelebilir, nitekim Ecclestone'un "kendisinin ve FIA'nın kural ihlalinden 2008 sezonu sona ermeden önce, yani sonucu değiştirmek için harekete geçilebilecek süre içinde haberdar olduğunu" öne süren son yorumları bizlere yeni kanıtlar sunuyor.

Geçen ay F1-Insider'a konuşan Ecclestone, "O dönem bir şey yapmamaya karar verdik, sporu büyük bir skandaldan korumak istedik."

"Bu yüzden eski pilotum Nelson Piquet'yi şimdilik sakin olmaya ikna etmek için melek dilimi kullandım."

"O zamanlar, yıl sonunda FIA ödül töreninden sonra dünya şampiyonası klasmanına dokunulamayacağına dair bir kural vardı. Dolayısıyla Hamilton'a kupa takdim edildi ve her şey yolunda gitti."

"Konuyu araştırmak için zamanında yeterli bilgiye sahiptik. Tüzüğe göre, bu koşullar altında Singapur'daki yarışı iptal etmemiz gerekirdi."

"Bu, yarışın şampiyona sıralamasına asla dahil edilemeyeceği, dolayısıyla Felipe Massa'nın dünya şampiyonu olacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Podium: Felipe Massa, Ferrari Photo by: Motorsport Images

Bu açıklamaların ardından Massa, konuyu yasal yollara taşımak için bir gerekçe olup olmadığını değerlendirmek istediğini söyledi.

Goiania'daki Stock Car Pro Series yarış hafta sonu sırasında Motorsport.com'a konuşan Massa, "Yönetmeliklerde şampiyonluk kupasının verildiği andan itibaren, hırsızlığı kanıtlanmış olsa bile artık hiçbir şeyin değiştirilemeyeceğini söyleyen bir kural var."

"O dönem Ferrari avukatları bana bu kuraldan bahsetti. Başka avukatlara da gittik ve cevap hiçbir şey yapılamayacağı yönündeydi. Ben de mantıken bu duruma inandım."

"Ancak 15 yıl sonra, serinin eski sahibinin 2008 yılında olaydan haberdar olduğunu ve F1'in adını lekelememek için hiçbir şey yapmadıklarını öğreniyoruz."

"Bu çok üzücü, nitekim yarışın sonucunun iptal edilmesi ve benim bir şampiyonluk elde etmem gerekiyordu. Sonuçta bu hikayenin kaybedeni ben oldum. Bu yüzden tüm bunları anlamak için peşinden gidiyoruz."

"Kurallar var ve ülkelerin kendi hukuklarına bağlı olarak, bir durumu çözmek için 15 yıl sonra geri çeviremeyeceğiniz pek çok şey var."

"Ancak durumu incelemek niyetindeyim; yasaların ne dediğini ve kuralları incelemek istiyorum. Ne yapabileceğimiz konusunda bir fikrimiz olmalı."

"Bu işin peşinden asla maddi olarak düşünerek gitmem, düşündüğüm tek şey adalet."

"Bence sizin hatanız olmayan bir şey için cezalandırıldıysanız ve bu bir soygunun, çalıntı bir yarışın ürünüyse, adalet yerini bulmalıdır."

"Aslında doğru olan durum, o yarışın sonucunu iptal etmek. Böyle bir durumda varılabilecek tek adil sonuç bu."

"Örneğin doping yaptığı kanıtlanan ve tüm şampiyonluklarını kaybeden Lance Armstrong (bisikletçi) gibi birçok durumla karşılaştık. Aradaki fark nedir?" dedi.

Ferrari ile konu hakkında konuşup konuşmadığı da sorulan Massa, "Henüz konuşmadım." cevabını verdi.

Felipe Massa, Ferrari F2008 Photo by: Sutton Images

Massa konuyu araştırmayı planlasa da, 2008 Singapur GP'sinin sonucunu iptal ettirmek için herhangi bir yol mevcut değil.

FIA'nın kendi Uluslararası Spor Kuralları yarıştan sonra protestoya izin vermiyor ve herhangi bir inceleme talep etme hakkı yarıştan 14 takvim günü sonra -ve o yılın FIA ödül töreni tarihinden dört gün önce- sona eriyor.

Ayrıca, FIA'nın yargı sistemi, herhangi bir karar verecek en yüksek makamın bağımsız Uluslararası Temyiz Mahkemesi olduğu ve bir şampiyonaya dahil olan herkesin buna uymayı kabul ettiği konusunda açıktır. Dolayısıyla Massa'nın kullanabileceği alternatif bir mahkeme bulunmamaktadır.

Teorik olarak Massa Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) görüşlerine başvurabilecek olsa da, CAS'ın bu gibi konularda FIA üzerinde yargı yetkisi bulunmuyor.

FIA tüzüğüne göre CAS sadece FIA'nın Anti-Doping Disiplin Komitesi ile ilgili meselelere müdahil olabilir.

FIA'nın kendi içindeki yargılama yapılanması, Mercedes'in 2021 Abu Dhabi GP'sinin sonucuna ilişkin itirazından vazgeçmesinin nedenlerinden biriydi; Hamilton, etkinliğin yürütülmesine ilişkin kurallara dönemin yarış direktörü Michael Masi tarafından uyulmaması nedeniyle şampiyonluğu kaybetmişti.