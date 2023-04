Massa, 2008 Singapur GP'sinin iptali için harekete geçiyor!

Brezilyalı pilot, F1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un 2008 Singapur GP'si ile ilgili yeni bilgiler veren son yorumları üzerine harekete geçti.

Dramatik yarış daha çok Renault pilotu Nelson Piquet Jr. tarafından kasıtlı olarak gerçekleştirilen ve güvenlik aracının çıkmasına neden olarak takım arkadaşı Fernando Alonso'nun yarışı kazanmasına yardımcı olan kazayla biliniyor.

Güvenlik aracı periyodunda acele şekilde pite gelen yarış lideri Massa, takımın hata yapması sonucu benzin hortumu sökülmeden pitten çıkmış ve ciddi zaman kaybetmişti.

Bu hata nedeniyle Massa ancak 13. olabilmiş, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Hamilton ise üçüncü olarak avantaj kazanmıştı.

Günün sonunda bu yarışın ne kadar kritik rol oynadığı daha iyi anlaşıldı, nitekim Brezilya GP'sinin ardından Hamilton sadece bir puan farkla kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Piquet'nin kazasıyla ilgili ayrıntılar 2009 yılının Ağustos ayında ilk kez kamuoyuna yansıdı, sonuç olarak Renault F1'den iki yıl men cezası alırken, dönemin takım patronu Flavio Briatore ve teknik şef Pat Symonds da olaylardaki rolleri nedeniyle cezalandırıldı.

O dönemde Massa, FIA'nın Singapur GP'sinin sonucunu iptal etmesi için yapılan çağrılara öncülük etti, ancak FIA Ödül töreni tamamlandıktan sonra Uluslararası Spor Kuralları uyarınca sonuçlar kesin olarak tescil edildiği için herhangi bir adım atılamadı.

Bunun yanı sıra FIA'nın Singapur'daki olaylarla ilgili soruşturması Alonso ve Renault ekibinin kaza planını bildiğini ya da uygulanmasına yardımcı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt ortaya çıkarmadı, bu nedenle yönetim organı sonucu değiştirmenin adil olmayacağını düşündü.

The Ferrari pit crew return with the broken fuel hose of Felipe Massa, Ferrari F2008

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images