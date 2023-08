Massa, 2008 şampiyonluğu için FIA ve F1'e karşı ilk yasal adımını attı!

Felipe Massa, 2008 Formula 1 şampiyonluğunu alabilmek adına, Uluslararası Otomobil Federasyonu ve Formula 1 Yönetimine karşı açtığı davada ilk adımı attı.

Eski Ferrari pilotu, 2008 F1 şampiyonluğu kazanmasını engelleyen bir "komplonun kurbanı" olduğuna inanıyor ve geçtiğimiz günlerde, davanın temelini içeren bilgileri, gerekli kurumlara göndererek ilk adımı atmış oldu.

Massa, eski FIA başkanı Max Mosley ve eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone'un 2008 Singapur Grand Prix'sinde meydana gelen "Crashgate" olayını sezon sona ermeden bildiklerine dair yeni bilgilerin ortaya çıkmasının ardından, hukuki yollara başvuracağını zaten duyurmuştu.

Massa bu kapsamda, sürece dahil olan kurumlara bir savunma mektubu gönderdi; bu, Birleşik Krallık yasalarına göre "dava öncesi mektup" olarak adlandırılan ve mahkeme süreci başlamadan önce yapılması zorunlu bir ilk adım olarak biliniyor.

2008'de Ferrari'nin takım patronu görevini üstlenen mevcut Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem'e hitaben yazılan mektupta, Brezilyalı sürücünün FIA (Fransa ve İsviçre) ve FOM'un (İngiltere ve ABD) faaliyet gösterdiği İngiltere, Brezilya, ABD, İsviçre ve Fransa'da avukatları olduğu da belirtiliyor.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, celebrates 3rd position in the sprint race, with Felipe Massa

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images