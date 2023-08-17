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Formula 1 Haberler

Massa, 2008 şampiyonluğu için FIA ve F1'e karşı ilk yasal adımını attı!

Brezilyalı sürücünün hukuk ekibi, FIA ve FOM'a yasal süreci bildiren bir mektup gönderdi

Kemal Şengül
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Guilherme Longo
, Repórter
Felipe Massa

Felipe Massa, 2008 Formula 1 şampiyonluğunu alabilmek adına, Uluslararası Otomobil Federasyonu ve Formula 1 Yönetimine karşı açtığı davada ilk adımı attı.

Eski Ferrari pilotu, 2008 F1 şampiyonluğu kazanmasını engelleyen bir "komplonun kurbanı" olduğuna inanıyor ve geçtiğimiz günlerde, davanın temelini içeren bilgileri, gerekli kurumlara göndererek ilk adımı atmış oldu.

Massa, eski FIA başkanı Max Mosley ve eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone'un 2008 Singapur Grand Prix'sinde meydana gelen "Crashgate" olayını sezon sona ermeden bildiklerine dair yeni bilgilerin ortaya çıkmasının ardından, hukuki yollara başvuracağını zaten duyurmuştu.

Massa bu kapsamda, sürece dahil olan kurumlara bir savunma mektubu gönderdi; bu, Birleşik Krallık yasalarına göre "dava öncesi mektup" olarak adlandırılan ve mahkeme süreci başlamadan önce yapılması zorunlu bir ilk adım olarak biliniyor.

2008'de Ferrari'nin takım patronu görevini üstlenen mevcut Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem'e hitaben yazılan mektupta, Brezilyalı sürücünün FIA (Fransa ve İsviçre) ve FOM'un (İngiltere ve ABD) faaliyet gösterdiği İngiltere, Brezilya, ABD, İsviçre ve Fransa'da avukatları olduğu da belirtiliyor.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, celebrates 3rd position in the sprint race, with Felipe Massa

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, celebrates 3rd position in the sprint race, with Felipe Massa

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Motorsport.com'un tamamına erişebildiği belgede, Brezilyalı pilotun FIA ve FOM'un bir komplosunun kurbanı olduğu ve bu kurumların konudan haberdar olmalarına rağmen kasıtlı olarak harekete geçmediği belirtiliyor.

Mektupta ayrıca FIA yönetmelikleri ve Uluslararası Spor Kuralları'nda yer alan "sporun bütünlüğüne yönelik davranışlar"a ilişkin maddelerin ihlal edilmesinden ötürü, "yönetmelik ihlali" olduğundan da bahsediliyor.

Savunmaya göre, FIA ve FOM'un hamlesi, Brezilyalı sürücünün milyonlarca euroluk kazanç ve prim kaybı yaşamasına neden oldu.

Mektupta, "Bay Massa, basitçe ifade etmek gerekirse 2008'in haklı şampiyonudur ve hem F1 hem de FIA, onu bu ünvandan mahrum bırakan suiistimalleri kasten görmezden gelmiştir."

"Bay Massa, kayıplarını tam olarak belirleyememektedir, ancak bunların muhtemelen on milyonlarca Euro'yu aşacağını tahmin etmektedir."

"Bu rakam, uğradığı ciddi manevi ve itibar kayıplarını karşılamamaktadır." deniliyor.

Taleplerine tatmin edici bir yanıt alamazsa, Massa'nın amacı "uğradığı zararın tazmini için yasal yollara başvurmak ve bu yasadışı eylemler olmasaydı 2008 şampiyonu olacağını kabul ettirmek" olacak.

Mektupta, iki hafta içinde kayda değer bir yanıt alınamaması halinde, avukatlara yasal işlem başlatma talimatı verileceği de belirtiliyor.

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