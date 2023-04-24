Massa, 2008 şampiyonluğu için birden fazla avukat tuttu

Bu ayın başlarında Motorsport.com'un ortaya çıkardığı üzere eski F1 takım patronu Bernie Ecclestone, 2008 Singapur GP'sindeki tartışmalı 'crashgate' olayıyla ilgili önceden bir bilgiye sahip olunduğunu öne sürdü.

Ancak Nelson Piquet Jr'ın Renault takım arkadaşı Fernando Alonso'nun kazanmasına yardımcı olan kasıtlı kazası bir sonraki yıl resmi olarak soruşturulduğunda, geriye dönüp yarış sonucunu değiştirmek için çok geçti.

F1-Insider'a konuşan Ecclestone şunları söylemişti: "Konuyu araştırmak için yeterli bilgiye zamanında sahiptik. Bu koşullar altında Singapur'daki yarışı iptal etmemiz gerekirdi."

"Şampiyona sıralaması için böyle bir şeyin asla olmaması lazımdı."

Singapur'daki yarışta Massa'nın şampiyona rakibi Lewis Hamilton'a kaybettiği puanlar şampiyonluk mücadelesinin sonucu açısından kritik önem taşıyordu. Eğer yarış iptal edilmiş olsaydı, Massa sezonu lider tamamlayacaktı.

Geçtiğimiz günlerde Motorsport.com'a konuşan Ecclestone şunları söyledi: "Kurallar var ve ülkeye bağlı olarak, bir durumu çözmek için 15 yıl önceye geri dönemeyiz."

"Ancak durumu incelemek niyetindeyim; kuralların bu konuda ne dediğini incelemek istiyorum. Ne yapmamız gerektiğine dair bir fikrimiz olmalı."

Felipe Massa, Ferrari F2008 Photo by: Sutton Images

Motorsport.com, Massa'nın durumu değerlendirmek ve konuyu daha ileri götürüp götüremeyeceğini kesin olarak belirlemek için birden fazla avukat tuttuğunu öğrendi.

Ancak ilk icraatlarından biri, durumun artık sessiz bir şekilde ele alınmasını sağlamak oldu; bu da Massa'nın konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmayacağı anlamına geliyor.

Massa durumu değerlendirmeye devam ederken, 2008 şampiyonluğu için herhangi bir gerçekçi seçenek görünmüyor.

FIA'nın kendi Uluslararası Spor Kuralları yarıştan sonra protestoya izin vermiyor ve herhangi bir inceleme talep etme hakkı yarıştan 14 takvim günü sonra - ve o yılın FIA ödül töreni tarihinden dört gün önce - sona eriyor.

Ayrıca, FIA'nın yargı sistemi, herhangi bir karar verecek en yüksek makamın bağımsız Uluslararası Temyiz Mahkemesi olduğu ve bir şampiyonaya dahil olan herkesin buna uymayı kabul ettiği konusunda açık. Dolayısıyla, Massa'nın kullanabileceği alternatif bir mahkeme bulunmuyor.

ISC Madde 1.3.1b'ye göre sürücüler "Yukarıda belirtilenlere ve spor otoritesinin kararlarına ve bunlardan kaynaklanan sonuçlara kayıtsız şartsız boyun eğmeyi taahhüt ederler."

Teorik olarak Massa, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) görüşlerine başvurabilecek olsa da, CAS'ın bu gibi konularda FIA üzerinde yargı yetkisi bulunmuyor.

FIA tüzüğüne göre CAS sadece FIA'nın Anti-Doping Disiplin Komitesi ile ilgili konulara müdahil olabilir.