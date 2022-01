Masi'nin F1 geleceği, FIA için önemli bir karar olacak

FIA'nın yeni başkanı Mohammed Ben Sulayem, Abu Dhabi'de Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesi yolunda yaşananları çözme açısından zorlu bir göreve sahip. Bu konuda yapılacaklar F1 pilotları, takımları ve taraftarları arasındaki güveni yenileme açısından büyük önem taşıyor.

FIA'nın yapmış olduğu açıklama konu hakkında cesaret verici olsa da sürecin zamanlaması nedeniyle hâlâ bazı mutsuzluklar var. Bu araştırma sonucunda alınacak herhangi bir karar ya da değişiklik, ancak18 Mart'taki Dünya Motor Sporları Konseyi'nde yani Bahreyn'deki yeni sezonun açılış yarışından sadece iki gün önce onaylanmış olacak.

Ancak belirtilen tarihten daha önce verilmesi gereken bir karar olabilir, o da yaşananların merkezinde yer alan Yarış Direktörü Michael Masi'nin geleceği.

Masi'nin Abu Dhabi GP'nin bitmesine bir tur varken yarışı yeniden başlatma kararı, Mercedes'in hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu çünkü bu karar sonucunda Hamilton, Verstappen'e geçilerek şampiyonluğu kaybetti. Hamilton, yarıştan sonra telsiz üzerinden yaptığı konuşmada yarışın "manipüle edildiğini" söylerken Mercedes protesto başvurusunda bulunmuştu.

FIA'nın Abu Dhabi'de yaşananların inceleneceğini duyurmasının ardından Mercedes, protesto sürecinden vazgeçti.

Perşembe günkü açıklamada ana hatlarıyla belirtildiği gibi, FIA'nın Abu Dhabi incelemesi gelecek hafta takımların yer aldığı Sportif Danışma Komitesi toplantısıyla devam edecek ve Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff da Cuma günü FIA Başkanı Sulayem ile bir araya gelecek.

Wolff, Mercedes'in hakemlerin hem kendisinin hem de Hamilton'ın Abu Dhabi'de yaşananlardan dolayı "hayal kırıklığına uğrattıklarını" belirten kararına itiraz etme girişimini sonlandırmalarının ardından, yaşananların yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton'ın spordan gitmesine neden olmamasını umduğunu söylemişti.

Bu açıdan FIA'nın Hamilton ve Mercedes'e anlamlı ve açık cevaplar vermesi kritik olacak gibi görünüyor.

FIA'nın perşembe günkü açıklaması konuyla alakalı somut kararlar, özellikle Masi'nin geleceğiyle alakalı bir karar içermiyordu. Ancak yine de açıklamada, Spor Genel Sekreteri ve kısa süre önce atanan tek koltuklu seriler direktörü Peter Bayer'in "2022 sezonu için FIA F1 yapısının organizasyonunu gözden geçirme ve optimize etme önerileri" sunacağı ve gelecek yıl için değişime işaret edeceği bildirildi.

FIA'nın Formula 1 ekibini içeren daha büyük yapısal değişiklik, sadece Masi'yi görevinden alıp yerine yeni bir yarış direktörü atamaktan çok daha fazlasını içeriyor. Bu konu hakkında yorum yapan Sky Sports F1 yorumcusu ve eski F1 pilotu Mardin Brundle da Masi'nin görevinden alınmasının ve yerine birisinin atanmasının çözüm olmayacağını, F1'i yönetmenin bir kişiye bağlı olmaması gerektiğini söylemişti.

Yani F1 yarış yönetiminde değişiklik yapılsa bile, yarış direktörüne daha fazla destek verilmeli.

Michael Masi, Race Director, walks the track with an FIA colleague

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images