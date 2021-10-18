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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Masi: "Yeni eldivenlerin fazladan 1.5 saniye koruma sağlaması önemli"

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

FIA Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, yeni nesil eldivenlerin, sadece 1.5 saniye daha fazla koruma sağlamasına rağmen, ateşe dayanıklılığının artması nedeniyle önemli olduğunu söyledi.

Masi: "Yeni eldivenlerin fazladan 1.5 saniye koruma sağlaması önemli"

Geçtiğimiz sene Romain Grosjean'ın Bahreyn'de yaşadığı kazanın ardından Fransız pilot un ellerinde yanıklar oluşmuştu. Bunun üzerine FIA, F1'in giyim üreticileri ile beraber ekstra koruma sağlama çalışmalarına başladı.

FIA hakemlerinin onayıyla beraber beş sürücü ve dört üretici, Türkiye GP'si antrenmanlarında,  araç içerisindeki hissiyatını test etmek için yeni eldivenlerin prototiplerini test etme fırsatı yakaladılar.

Bu testte yer alan isimler ise Lewis Hamilton ve Carlos Sainz Jr (Puma), Daniel Ricciardo (Sparco), Sebastian Vettel (Alpinestars) ve George Russell (OMP) oldular.

Autosport'un yeni eldiven dizaynı hakkında sorduğu soruları yanıtlayan Masi, "Bu alan, Romain'ın kazasının ardından anında çalışmaya başladığımız bir alandı. Ve bence hızlı bir şekilde, üreticilerle beraber bu alanın geliştirilebileceğine karar verdik."

"Sürücülerden aldığımız ilk tepki 'Her şey gayet iyi' oldu. Bazı üreticilerde düzeltilmesi gereken küçük şeyler var ancak ana hedefimizi engelleyebilecek hiçbir şey yok. Sürücülerin ve takımların bunu anında kullanmak istemesinden dolayı onlara minnettarız. Ve de bu fırsata sahip olmamıza."

"Bu da hepimizin koruma seviyesini olabildiğince fazla artırmak istemesi üzerine olan isteğini bize gösteriyor. 1.5 saniye veya bizim hedefimiz olan koruma çok az gibi görülebilir. Ancak bu tip senaryolarda gördüğümüz gibi, her 0.1 saniyenin bizim için büyük bir önemi var." dedi.

Masi, FIA'nın yeni eldivenlerin geliştirilmesi sürecinde çeşitli üreticiler ile yakından çalıştığını belirtti.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Masi açıklamalarında şunlara değindi: "Bu proje, FIA güvenlik departmanının detaylı bir şekilde, araştırma grubumuz aracılığıyla, önderlik ettiği bir projeydi. Onlar, tüm üreticiler ile birlikte çalıştılar. Şu noktada da bir nevi bir kilometre taşına ulaştık, onları test etme fırsatı yakaladık."

"Tüm kişisel ekipman üzerine güvenlik sorumlusu olan Nuno Costa buraya geldi (Türkiye'ye) ve bu hafta sonu olan test boyunca herkes ile beraber çalıştı."

Masi, sürücülerin yeni eldivenlerle test yapmasının, onların bu eldivenlerle rahat olduklarından emin olmak için oldukça önemli olduğunu söyledi.

FIA Formula 1 yarış direktörü Masi, "Sürücülerin bunu test etmesi önemliydi. Biz, güvenlik hedeflerimize ulaşmayı başardık. Ancak tabii ki de bir o kadar önemli olan şey sürücülerin rahatlığı."

"İşin bu kısmını tamamen değiştiremeyiz çünkü onların yüksek seviye hissiyata sahip olmaları gerekiyor, özellikle her şeyi yönettikleri eldiven gibi bir şeyin rahatlığı çok önemli."

"Bu nedenle gerçek hayatta işlerin nasıl yürüdüğüne dair geri bildirimlerini almamız için bu test çok önemliydi."

"Tamamen sürücü konforu için bunu yaptık ve birkaç sene önce tanıttığımız standart yarış tulumunun testinde yaptığımıza benzer bir şey yaptık."

"Deneme süreci boyunca bu tulumlardan birkaç tane yarattık, tamamen sürücü konforu ve ergonomisine en uygun olanını görmek için hepsini inceledik." dedi.

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