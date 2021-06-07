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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Şampiyona direktörü Michael Masi, yarışın bitmesine sadece 3 tur kalsa da kırmızı bayrakların ardından yarışın devam etmemesi için ortada bir neden olmadığını belirtti.

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Yarışın bitimine 4 tur kala yarış lideri Max Verstappen'in start/finiş düzlüğünde lastik patlatarak kaza yapmasının ardından önce güvenlik aracı piste girmiş, 1 tur sonra ise kırmızı bayraklar çıkmış ve yarış durdurulmuştu.

Kazanın ardından düzlüğe yayılan parçaların toplanmasıyla birlikte sürücüler formasyon turlarını attılar ve yarış yeniden start aldı. Bu startın ardından pilotlar, 2 turluk bir nevi "sprint yarışlarını" tamamladı ve yarış sona erdi.

Bu kadar geç çıkan bir kırmızı bayrağın ardından yarış devam ettirilmesi pek alışıla gelmiş bir şey değil. Masi ise kurallara göre yarışa yeniden başlamamak için bir neden olmadığını söyledi.

Konu hakkında konuşan Masi, şu ifadeleri kullandı: "Neyse ki son birkaç senedir yarışın durdurulması hakkında yeni kurallarımız var."

"Geçmişte bir yarışta belli bir mesafe gidildiğinde ve o yarışta kırmızı bayraklar çıktığında, 1 tur önceye gidiliyordu ve kurallar böyle devam ediyordu." 

"Elbette, yarış durdurulduğunda yarışı yeniden başlatmama seçeneğimiz var. Fakat [bu durum], zaman aralığı ve kurallar içerisinde olduğunda yeniden başlatabiliyoruz da. Bunu yapmamamız için bir neden yoktu."

Verstappen'in kazasının ardından öncelikle güvenlik aracı çıkarılmış ve bundan 1 tur sonra kırmızı bayraklar çıkarılmıştı.

Red Bull'un sportif direktörü Jonathan Wheatley, kırmızı bayraklardan önceki güvenlik aracı periyodunda Masi'ye radyodan bağlanarak lastiğin patlamadan önce hiçbir sinyal vermediğini ve diğer takımların lastiklerini değiştirebilmeleri için kırmızı bayraklar çıkarılması gerektiğini söylemişti.

Güvenlik aracı pistteyken geçen bu konuşmanın 1 tur sonrasında da kırmızı bayraklar çıkarılmıştı.

Masi, Wheatley'nin mesajından önce de düzlükteki parçalardan dolayı yarışı durdurmayı düşündüğünü belirtti ve şunları söyledi: "Aslında [yarışı durdurma fikri] zaten aklımdaydı. İletişim açısından bakacak olursak, her takımla eşit şekilde iletişime geçiyoruz."

"Yarışın bitmesine kalan tur sayısına baktığımızda ve pistin yarışılabilir hâle gelmesi için gereken yapmamız gereken çalışmaya baktığımızda, o noktada yarışı durdurup her şeyi temizleyerek yarışı bitirmek en iyi seçenekti."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, walks away from his car after hitting the wall

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, walks away from his car after hitting the wall

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen'in kazası, Aston Martin pilotu Lance Stroll'un lastik patlatarak 20. virajdaki bariyerlere çarptığı kazasına oldukça benziyordu. Fakat Stroll'un kazasının ardından kırmızı bayraklar çıkmamıştı.

Masi, Stroll'un kazasından dolayı piste saçılan parçaların güvenlik aracı arkasında toplanabileceğini düşündüğünden ötürü yarışın durdurulmadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Lance'ın kazası yarışın ortasındaydı ve parçaları toplamak için yeterli zamanımız vardı ayrıca biz parçaları toplarken pistin sağ tarafında hâlâ bir boşluk vardı. Parçaları bu şekilde toplayabileceğimize inanıyorduk."

"Dediğim gibi her şeye baktığımızda, [Verstappen'in kazasında] parçalar bütün düzlüğe yayılmıştı ve yarış bitmeden onları toplayabileceğimize inanmadık."

"Biz de o şartlar altında yarışı durdurup ardından yarışı yeniden başlatmanın, spor için en iyisi olacağını düşündük."

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Luke Smith

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