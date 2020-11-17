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Formula 1 / Son dakika

Masi, Vettel'in güvenlik aracıyla ilgili sözlerine cevap verdi

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Masi, Vettel'in güvenlik aracıyla ilgili sözlerine cevap verdi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1'in Yarış Direktörü Michael Masi, Sebastian Vettel'in güvenlik aracı sonrasındaki yeniden startla ilgili "utanç verici" olarak nitelendirdiği sözlerine cevap verdi ve konu hakkındaki önerisinin takımlar tarafından reddedildiğini söyledi.

Güvenlik aracı periyodunda, yeniden start öncesinde tur yiyen araçların turlarını geri alması konusu Emilia Romagna GP'de tur yiyen araçların turlarını geri alırken pist görevlilerinin yanından hızlı bir şekilde geçmesinin ardından gündeme gelmişti.

Özellikle Racing Point pilotu Lance Stroll'ün, Acque Minerali'de George Russell'ın aracını kaldıran görevlilerin yanından hızlı bir şekilde geçmesi pilotların bu durumu eleştirmesine neden olmuştu.

Vettel, tur yiyen pilotların turlarını geri almak için ekstra bir tur atmalarının utanç verici olduğunu, bunun yazılımdaki bir düzenlemeyle çözülebileceğini söylemişti.

Masi, Imola'daki güvenlik aracı periyodunu FIA olarak tamamen gözden geçirdiklerini ve pilotların turlarını daha dikkatli bir şekilde geri almaları için gerekli değişikliklerin yapılacağını söyledi.

Masi, "Prosedürde bazı değişiklikler yaptık ve bunları Perşembe ve Cuma akşamı takım menajerleri ve pilotlarla yaptığımız toplantılarda konuştuk. Her iki grup da bu değişiklikleri destekledi."

"2021 ve sonrası için gelecekte neler yapabileceğimiz, neler yapamayacağımız konusunda düşünerek prosedürde değişiklikleri belirledik."

"Bu FIA, F1 ve tüm takım yöneticilerini temsil eden bir grup olan spor danışma komitesinin gündeminde yer alan bir konu."

"Bunu genel olarak konuşacağız. Pozitif ve negatif yönlerine, istenmeyen sonuçlarına bakacağız çünkü geçtiğimiz senelerde ani verilen tepkilerde genelde istenmeyen sonuçlar olduğunu gördük."

"Grup olarak bu konuyu tartışacağız. Tüm olasılıkları inceleyeceğiz." dedi.

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Ancak Masi, Vettel'in önerdiği şekilde yazılımı düzenleyip zaman ekranlarından bir turu düşürme teklifinin daha önce takımlar tarafından reddedildiğini söyledi.

Masi, "Bildiğim kadarıyla bu birkaç sene önce görüşülen bir konu."

"O dönemdeki görüşmelerde, anladığım kadarıyla takımlar bu şekilde değişikliği desteklememişler."

"Farklı lastik aşınmalarından, farklı yakıt yüklerinden, diğer sonuçlarından bahsediyoruz. Bunu yazılımla değiştirmek, tabiri caizse, genel anlamda sporun dezavantajlarına karşı bir durum." dedi.

 

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Editör Luke Smith

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