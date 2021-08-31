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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Masi: “Spa’da Q3’e başlamak bir hataydı”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

FIA Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, Belçika Grand Prix’si sıralama turlarının son seansının başlamasına izin vermenin yanlış bir seçim olduğunu kabul etti.

Masi: “Spa’da Q3’e başlamak bir hataydı”

Geçtiğimiz hafta sonu Spa-Francorchamps’ta gerçekleştirilen yarış, yoğun yağış ve zayıf görüş şartları sebebiyle güvenlik aracı arkasında geçilen üç turun ardından sonlandırıldı.

Hava şartları, cuma günü W Series’te altı araçlık büyük kazada da rol oynadı.

Cumartesi günkü F1 sıralama turları da hava şartlarından dolayı kesintiye uğradı. Gittikçe kötüleşen şartlarda yarış kontrol, bazı sürücülerin uyarılarına rağmen son seansın başlamasına izin verdi.

Seansın başlarında McLaren sürücüsü Lando Norris, Eau Rouge/Raidillon virajlarında spin atarak büyük bir kaza yaptı.

Norris kazadan yara almadan kurtulurken, seansın başlamasına izin verilme kararı Aston Martin sürücüsü Sebastian Vettel’den büyük eleştiriler aldı. Alman sürücü, telsizden yarış mühendisine seansın kırmızı bayraklarla durdurulması gerektiğini söylemişti.

Pazar gecesi konuşan yarış direktörü Masi, geriye dönüp baktığında seansı “muhtemelen başlatmaması gerektiğini” kabul etti.

Masi, “Cumartesi gecesi, geri bildirimlerini almak için birkaç sürücüyle konuştum ve bana gayet yapıcı geri bildirimler verdiler.”

“Yani evet, geriye dönüp bakmak harika bir şey. Bana söylediklerine göre, bu pistteki şartları ve diğer tüm şeyleri tecrübe etmiş olsaydık muhtemelen seansa başlamamış olurduk.”

“Ancak bu ayrıca, bu pistte bu şartlarda sürüş yaptıkları için geriye dönüp bakmanın bir yararı. Çünkü her pist, suyun çıkma şekli, lastiklerin tepkisi vs. konularda biraz farklı. Her şeyi kendi içinde değerlendirmelisiniz." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Masi, Spa 24 Saat’te dört aracın karıştığı büyük kaza da dahil olmak üzere son zamanlarda Raidillon’da gerçekleşen kazaların, Pazar günkü kararı verirken aklında olmadığını da ekledi.

Masi, “Hayır, her gün bir şeyler öğreniyorsunuz.”

“Daha önce de dediğim gibi, cumartesi gecesi birkaç sürücüyle konuştum. Özellikle de hava şartlarını tecrübe etmek, onlara iyi bir referans verdi.”

“Bana, neyin olabileceği ve neyin olamayacağı konusunda harika geri bildirimler verdiler. Açık şekilde bu da pazar günkü sürece yardımcı oldu ve konuştuğum herkes, ‘yapabileceklerimiz ve yapamayacaklarımız konusundaki pencere bu’ demeye çok istekliydiler. Bu da çokça yardımcı oldu.” dedi.

Vettel’in eleştirilerine rağmen Masi, sürücülerden gelen canlı geri bildirimlerin pazar günü önemli bir rol oynadığını söyledi.

“Her zaman yaptığımız ve formasyon turlarında ilk teşvik ettiğimiz şey, sürücülerin bize telsizden geri bildirim vermeleriydi. Bunu 2019’da Hockenheim’da, 2020’de Türkiye’de yaptık.”

“Çünkü açık şekilde, pistte nelerle başa çıkabilecekleri ve nelerle başa çıkamayacakları konusunda onlardan gelen canlı geri bildirimler çok önemli.”

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