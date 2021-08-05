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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Masi, Spa 24 Saat'teki büyük kazaya rağmen pistin F1 için güvenli olduğunu düşünüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Formula 1 yarış direktörü ve güvenlik delegesi olan Michael Masi, geçtiğimiz hafta sonu Spa 24 Saat’te yaşanan büyük kazaya rağmen Spa-Francorchamps pistinin güvenli olduğuna inanıyor.

Masi, Spa 24 Saat'teki büyük kazaya rağmen pistin F1 için güvenli olduğunu düşünüyor

Spa’da Eau Rouge virajından sonra gelen hızlı sektörde bulunan Raidillon’da yaşanan zincirleme kaza ardından Jack Aitken ve Davide Rigon hastaneye kaldırılmıştı.

Williams yedek pilotu Aitken’in köprücük kemiği ve omurgasında kırıklar vardı. Ardından, hastaneden taburcu olan genç pilot, tedavisini Britanya’da devam ettirmek üzere ülkesine döndü.

2019’da Formula 2’nin Spa ayağında aynı noktada yaşanan kazada Anthoine Hubert hayatını kaybetmiş ve Manuel Correa, büyük sakatlıklar geçirmişti. Bu açıdan geçen hafta yaşanan kaza, bu ölümcül kazaya benzerlik gösteriyordu.

Bu nedenle, bir pilot bariyerlere çarpınca sürücülerin tepki vermesi için kısıtlı zaman veren Belçika Grand Prix’sinin güvenliği hakkında yeniden bir tartışma başladı.

Geçen hafta yaşanan kazadan sonra aynı yarışta mücadele etmiş olan Alfa Romeo yedek pilotu Callum Ilott, Twitter üzerinden pistte değişiklikler yapılması gerektiğini yazdı.

Ilott, “Önemli olan herkesin araçlarından [kazadan] çıkabilmesiydi. Davide Rigon ve Jack Aitken, hastanede kontrollerden geçecekler ve umarım her şey iyi olur.”

“Ayrıca, o virajda değişiklikler yapılması gerektiğini söylemek istiyorum ve henüz hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu görmek beni şaşırttı. Artık yeter.” yorumlarında bulundu.

#114 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo: Arthur Rougier, Konsta Lappalainen, Jack Aitken

#114 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo: Arthur Rougier, Konsta Lappalainen, Jack Aitken

Photo by: SRO

Geçen sene ekim ayında Spa, pist için 80 milyon euroluk bir güncelleme programı duyurmuştu. Bu program dahilinde, Raidillon da dahil olmak üzere bazı virajlara yeni çakıl havuzları eklenecekti ve bu değişiklikler, FIM’in motosiklet yarışları için gerekli olan şartları da sağlayacaktı.

Motorsport.com tarafından Ilott’un yorumları hakkında görüşleri sorulduğunda Masi, pistin FIA tarafından tamamen lisanslı olduğunu söyledi.

Masi, “Spa’da birkaç yerde yapılan çalışmalar oldu. Fakat Spa pisti şu anda Grade 1 lisansa [F1 yarışı yapılabilmesi için gerekli lisans] sahip.”

“Arka arka yıllarda yapılan bazı değişiklikler ve güncellemeler oldu ama şu anda olduğu haliyle FIA açısından güvenli bir pist.”

“Hiçbirimiz büyük kazalar görmek istemiyoruz ve pilotların iyi durumda olduğunu görmekten mutluyum. Bu konuda bugün birkaç medya mensubuyla görüştüm, şu anda [sürücüler] iyi ve sağlıklılar ki en önemli nokta da bu. Önlerinde bir iyileşme süreci var ama şu anda genel durum bu.” cevabını verdi.

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