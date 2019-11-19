Masi: “Sıkışan Mercedes için güvenlik aracından başka çaremiz yoktu”

Bottas, yarışta motor arızası yaşamış ve aracın kolayca pist dışına çekilebileceği bir yerde aracını durdurmuştu.

Araç üstü görüntülerde, araçtan indikten sonra Bottas’ın direksiyonu yerine geri takmaya çalışırken zorlandığı ve takamadığı görüldü.

Daha sonra iki pist görevlisi direksiyonu takmaya çalıştı ve sonunda takmayı başardılar ve aracı boşa almaya çalıştıkları görüldü. Ancak aracı hareket ettiremediler ve bir vincin yardımı gerekti.

Jules Bianchi’nin Suzuka’daki kazasından bu yana herhangi bir vincin piste girişinde, yolda kalan araç bir virajın iç tarafında olsa ve vinç kısa süreliğine çıksa bile diğer araçları düzgün şekilde yavaşlatmak için güvenlik aracı piste giriyor.

Masi, “Valtteri, durmak için harika bir yer seçti. Aracı pist dışına itmeye çalışıyorlardı ve pist görevlileri orada olduğu için de çift sarı bayrak salladık.”

“Araç pist dışındaydı, görevliler de aracı itmeye çalışıyorlardı ancak araç bir tümsekte sıkıştı. Bu yüzden de aracı çekebilmek için vinci sokmamız gerekiyordu. Bundan dolayı da direkt olarak güvenlik aracını piste soktuk.” dedi.

Aracın boş viteste olmaması ile ilgili bir sorun olup olmadığı sorulduğunda Masi, “Görevli, aracın tümsekte takılı kaldığını söyledi ve aracı o şekilde bıraktı. Ve açık şekilde, vinci kullanmamız gerekince durum tamamen değişti. İlk olarak çift sarı bayrak sallamamızın sebebi, aracın pist dışında durmasıydı.” dedi.

Bottas’ın aracı, vincin yardımıyla beraber çabuk şekilde dışarıya alınsa da turlarını geri alan araçların konvoyu yakalamaları beklendiği için güvenlik aracı periyodu biraz uzun sürdü.

Masi bu konuda, “Sanırım o noktada tur yemeyen sadece 5 araç vardı. Güvenlik aracı periyodunun ilk bölümü, lider aracın güvenlik aracı arkasına gelmesini beklemekle geçti. Daha sonra da diğer araçların sıralanmasını bekledik.”

“Yani ilk odağımız, yolda kalan aracı dışarıya almaktı. Ve sonrasında ikinci senaryo da araçların turlarını geri almasıydı.” dedi.