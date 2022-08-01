Masi sessizliğini bozdu: "Ölüm tehditleri aldım"

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Geçtiğimiz sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'de verdiği tartışmalı kararların ardından motor sporları camiasının hedef tahtasına yerleştirilen Masi, en az iki kuralı yanlış uyguladığı gerekçesiyle Şubat ayında yarış direktörü görevinden alınmıştı.

Masi'nin verdiği karar, son turda Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı geçmesine ve şampiyonluğa ulaşmasına sebep olmuştu.

Temmuz ayının ilk günlerinde FIA bünyesinden tamamen ayrılan Masi, News Corp'a verdiği ve 'karanlık günlerden geçtiğini' söylediği bir röportaj ile sessizliğini bozdu.

Masi, "Dünyanın en nefret edilen insanı gibi hissediyordum, hatta 'seni ve aileni öldürmeye geliyoruz' şeklinde ölüm tehditleriyle dahi karşılaştım."

"Aldığım mesajlar şok ediciydi: ırkçı, küfürbaz, aşağılık gibi tanımlamalar içermektelerdi. Yeryüzündeki tüm lakapları işittim."

"Mesajların ardı arkası halen kesilmedi. Sadece Facebook'tan değil, profesyonel bir iş platformu olması gereken LinkedIn'den de benzer mesajlar alıyorum. Tacizin türü aynı, ortamı farklı." dedi.

Abu Dhabi'deki yarışla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüten FIA, Masi'nin "iyi niyetle" hareket ettiğine ve alınan kararların bir "insan hatası" olarak kabul edilebileceğine yönelik tespitlerde bulundu.

FIA'nın nihai kararının kendisini fiziksel olarak etkilediğini belirten Masi, mental açıdan daha çok etkilendiğini ve ne ailesiyle ne arkadaşlarıyla vakit geçirmek için arzusunun kalmadığını da ekledi.

Masi, "Yaşananlar beni çok daha güçlü bir insan yaptı, yine de yalnız kalmak istedim, bunu atlatmak çok zordu." dedi.

Michael Masi, Race Director Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images