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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Masi, Sainz incelemesinin gecikme sebebini açıkladı

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Masi, Sainz incelemesinin gecikme sebebini açıkladı
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, Abu Dhabi’de Carlos Sainz’in pit yolunda yavaşlamasına dair iddiayı hakemlerin değerlendirmesinin gecikme sebebini açıkladı.

McLaren sürücüsü Carlos Sainz, F1 sezonun son yarışında pit yolunda olası bir bilinçli yavaş gitme ve Racing Point takımından Lance Stroll’ü bekletme durumuna karşı incelemeye alınmıştı.

Olaysız geçen bir yarış ve incelemeyi yürütmek için çokça zaman bulunmasına karşın hakemler durumu yarıştan sonra değerlendireceklerini bildirmişti.

Bu da, olası ceza öncesi Lando Norris’in ve hemen arkasındaki Carlos Sainz’in getirdiği puanlarla McLaren’ın kazanacağı takımlar şampiyonası 3.lüğünü kutlayabilmesi için beklemesi demekti.

Hakemler Sainz’in yavaşlamasının pit yolunda sadece 0.6 saniye kaybına yol açtığı gerekçesiyle bir ceza vermeme kararı aldı. Aynı zamanda İspanyol sürücünün Sanal Güvenlik Aracı periyodu sebebiyle pit yolu kalabalık olduğu için yavaşladığı gerekçesini de kabul ettiler.

Masi yarıştan sonra, hakemlerin olaya dair tüm verileri incelemek istedikleri için incelemeyi ertelemeye karar verdiklerini belirtti.

Masi: “Elde etmek istediğimiz gerekli bazı veriler vardı ve tabii ki onları almak biraz daha uzun sürdü.”

“Bunun sonucu olarak ise, tüm gerekli bilgileri elde edeceğimiz ve mevzubahis sürücülerin de bakış açısını almanın faydası olacağı için yarıştan sonra tamamen değerlendirmek daha kolay oldu.”

Motorsport.com tarafından hakemlerin “gereksiz yavaşlık” konusunda nasıl karar verdiği sorulduğunda ise Masi bunun tamamen kendi kararları olduğunu ifade etti.

Masi:“Gereksiz bir şekilde yavaş sürme kararı senenin başında tüm takımların sportif direktörleri ve hakemlerle alınan bir kararın sonucu.”

“Ve tüm verilere bakmamız gerektiği sürece karara dayalı. Bu yüzden hakemlerimiz var.”

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Stroll‘e pit stoptan sonra pit yolunun hızlı şeridine girmesi söylenmişti fakat yanından geçen Sainz’le temas etmemek adına yana çekildiğinde bir sonraki pit kutusunda bulunan bir Alfa Romeo mekanikerine çarpmaktan son anda kaçınabildi.

Masi hakemlerin bunu not ettiklerini ve olayı değerlendirdiklerini ama herhangi bir incelemeye gerek olmadığına karar verdiklerini söyledi.

Masi, “İncelendi ama güvensiz bir çıkış olarak değerlendirilemezdi” dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar McLaren

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