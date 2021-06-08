Masi, Rosberg’e Bakü’deki pit girişinin “tehlikeli” olduğu konusunda katılmıyor

Pazar günü düzenlenen dördüncü Azerbaycan Grand Prix’sinde Max Verstappen ve Lance Stroll ana düzlükte lastiklerinin patlaması ardından yüksek hızda duvara çarptılar.

İki pilot da olaydan yaralanmadan ayrıldı ama bu durumun ardından, eski Mercedes pilotu Rosberg’in Bakü’deki pit girişiyle alakalı endişelerini dile getirdi.

Rosberg, yarış hafta sonu öncesinde YouTube kanalı üzerinden Bakü Cadde Pisti’nde sanal bir tur attığı ve pisti anlattığı bir video yayınladı. Bu sırada pit girişindeki sorunlardan bahsetti.

Bakü’deki pit girişi pistin sol tarafında yer alıyor ve pistin en hızlı noktasında pit yoluna girmek için sağa dönmeden önce sürücülerin hafifçe sola dönmesini gerektiriyor.

Rosberg, kariyerinde sadece 2016’da yarıştığı Bakü’deki pist hakkında konuştuğu videosunda, “Size en tehlikeli bulduğum yerlerden birini göstereceğim.”

“Çok korkutucuydu. Oraya 350 km/s hızla ulaşıyorsunuz ve [pit girişinde] solunuza baktığınızda bir duvar görüyorsunuz.”

“Düşünün ki burada aracınızdaki bir parça kırılıyor. 350 km/s hızla gidiyorsunuz. Hemen sol tarafınızda bir duvar var. Bir şey kırılırsa kendinizi o duvarın içinde bulursunuz, bu da sizin sonunuz olur.”

“Bu, benim bir F1 aracını sürdüğüm en korkutucu yerlerden biri. Orada sürmek çok yanlış hissettiriyor ama bunu kimseye belli etmemeye çalışıyorsunuz.” dedi.

Fakat F1 yarış direktörü ve güvenlik temsilcisi Masi, Rosberg’in bu yorumuna katılmıyor çünkü bu pistin, 1. sınıf pist özelliklerini taşıdığını belirtiyor.

Masi, “Hayır, bu yoruma katılmıyorum.”

“Pit girişi ve pist, FIA tarafından 1. sınıf bir pist olarak düzenlendi ve gereken güvenlik önlemlerinin tamamını sağlıyor.” dedi.

Michael Masi, Race Director, FIA 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images