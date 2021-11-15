Masi: “Red Bull’a ayrıcalık tanınmadı”

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, aracındaki DRS’nin teknik yönetmeliklere uymaması sebebiyle sıralama turlarından diskalifiye edilmiş ve cumartesi günkü sprint sıralama yarışına son sıradan başlamıştı.

Mercedes takım patronu Wolff ise bu kararın “ağır” olduğunu ve geçmişte takımların, bir incelemeyi gerektirebilecek parça sorunlarının, kapalı park koşullarında tamir edebildiklerini söyledi.

Red Bull’a, Amerika ve Meksika’da arka kanadını tamir etme izni verilmişti.

Hakemlerin Brezilya’daki kararı, Wolff’u kızdırdı ve geçmişte “bazen sağduyu olduğunu, ancak dün ve bugün bunun olmadığını” söylemesine sebebiyet verdi.

Ancak Masi, Red Bull’a ayrıcalık tanındığını reddetti ve FIA’nın işleyişinde herhangi bir istikrarsızlık olmadığını söyledi.

Masi, “Yarış öncesinde teknik delegemiz Jo Bauer’in gönderdiği tüm raporlar, kapalı park koşullarında olabilecek tüm onarım ve değişimleri açık şekilde belirtiyor.”

“Ve bunlar, herkesin okuması için açık şekilde listelenmiş durumda. Bu açıdan, düzenli şekilde istekler oluyor. Bir sprint sıralama yarışı hafta sonunda ise, kapalı park koşullarının başlama zamanı sebebiyle normal olarak daha fazla oluyor.”

“Yani bizim açımızdan, her bir isteğe eşit şekilde yaklaşıyoruz ve istikrarlı olarak her birine bakıyoruz.”

“Eğer bir dizi etkinlikte, bir takım için sistematik bir durum görürsek, onlardan o parçada kalıcı değişiklikler yapmalarını isteriz.”

“Bu konunun içine dahil olan birçok şey var. Bu yüzden, bu konuda herhangi bir istikrarsızlık olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

Masi, iyice kızışan şampiyonluk savaşında takımların ve sürücülerin “her şeyi” denediğini kabul etti.

Yarışta Lewis Hamilton ve Max Verstappen, Hollandalı sürücünün geç frenajıyla beraber 4. virajda pist dışına taştılar.

Verstappen’e ayrıca, düzlükte slalom yaptığı için siyah-beyaz uyarı bayrağı da gösterildi.

Masi bu konuda, “Bu, hem yarış liderliği hem de şampiyona için yapılan çok sıkı bir savaş. Hafta sonu boyunca iki takım arasında yaşananlar da bu savaşa katkıda bulunuyor.”

“Sıkı bir şampiyonluk savaşına girdiğinizde, kazanmak için kesinlikle mümkün olan her şeyi yapmaya çalışırlar ve bu, anlaşılabilir bir şey.”

“Her katılımcıya, her sürücüye her zaman eşit şekilde davranılıyor. Eğer bir taraf ceza alıyorsa, haksız şekilde davranıldığını düşünür. Yani bu, bulunduğumuz rolün bir parçası.” ifadelerini kullandı.