Masi: "Red Bull ile grid değişikliği konuşması tamamen 'normaldi'"

Masi, pazar günü Cidde'de ikinci kırmızı bayrak sırasında Red Bull'a, Max Verstappen için pozisyon değişikliği teklif ederek biraz sürpriz yaşattı.

Masi, Hollandalı sürücü ilk virajda Hamilton'ı pist dışından geçerek haksız bir avantaj elde ettiği için Red Bull'a, üçüncülüğe düşme veya pole pozisyonunda kalma şansını sundu.

Takım en üst sırada kalmaya karar vermiş olsaydı, Masi muhtemelen Verstappen'in pist dışı geçişini hakemlere devredecekti ve bu da bir cezayla sonuçlanabilirdi.

Masi'nin grid teklifi tartışmasının doğası diğer takımlar tarafından 'gerçeküstü' olarak tanımlanırken, Red Bull patronu Christian Horner, "pazardaymış" gibi hissettiğini söyledi.

Ancak Masi, yaptığının standart bir şey olduğunu ve haksız yere pozisyon kazanıldığını hissettiği durumlarda takımlarla yapılan diğer konuşmalardan farklı olmadığını düşünüyor.

"Tüm yıl boyunca ve daha önceki yıllarda, birkaç durumda düzenli olarak gerçekleşen çok normal bir tartışmaydı."

Bazıları hakem ve rakipler arasında anlaşma yapıldığını düşündükleri için alarma geçmiş olsa da, Masi olayları çok farklı değerlendiriyor.

"Ben buna anlaşma demezdim."

"Bir yarış direktörünün bakış açısından, takımlara herhangi bir şey yapmaları konusunda talimat verme yetkim yok."

"Bu durumda onlara bir teklif verebilirim, bunu yapma yetkim var ama seçim onların. Hakemler ceza verme yetkisine sahipler ancak onlara kendi bakış açımı verebilirim, bu yüzden onlara bu pozisyondan vazgeçmeyi teklif ettim.”

Masi, sohbetin kırmızı bayrak sırasında gerçekleşmesi nedeniyle, durumun olağan dışı göründüğünü söyledi.

"Herhangi bir kırmızı bayrak durumunda öncelik, sürücülerin güvende olduğundan emin olmak, ardından kurtarmayı başlatmak ve görevlilere pisti temizlemek şeklinde ilerliyor."

"Bu yüzden muhtemelen normale göre biraz uzatılmış göründü. Ancak, yapılan çok normal bir tartışmaydı."

"2. virajda bunu [Verstappen/Hamilton olayını] olduğunu gördüğümde, hakemlere hemen, takıma yeri geri verme fırsatı vereceğimi söyledim."

"Sonra kırmızı bayrak çok hızlı bir şekilde çıktı ve tekrar yola çıkmadan önce kesinlikle öncelik buydu. Kırmızı bayrak sırasında, tekrar yarışmaya başlamadan önce bunu etkili bir şekilde düzeltme şansı sunuldu."