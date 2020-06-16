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Formula 1 / Son dakika

Masi: "Oval Bahreyn yarışının önünde hiçbir engel yok"

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Masi: "Oval Bahreyn yarışının önünde hiçbir engel yok"
Ekleyen:
, Editör
16 Haz 2020 08:24

Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, oval Bahreyn yarışının yapılmasının önünde hiçbir engel olmadığını söyledi.

Formula 1 yönetimi Bahreyn'deki dış pistte ikinci bir yarış daha gerçekleştirmeyi umuyor ve Bahreyn GP organizatörleri, bu fikre açık olduklarını söylediler.

Burada daha önce hiç yarış yapılmadı ve bu yüzden gerekli güvenlik standartlarına uygun olup olmadığı yönünde endişeler var.

Ancak F1 yarış direktörü Michael Masi, bu konuda herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Masi, "Organizasyon açısından bakarsak, bunun yapılmasının önünde herhangi bir engel yok. Maalesef Avustralya veya Silverstone için elimizde böyle bir seçenek yoktu. Ama Bahreyn gibi diğer etkinliklerde bu tarz şeyler varsa ve bunu yapabiliyorsak, o zaman neden olmasın?" dedi.

Masi, yakında Avrupa'ya geri döneceğini de doğruladı.

Sepeedcafe.com'a konuşan Masi, "Melbourne'deki koronavirüs karantinasında orada kaldım ve orada çalıştım. Hem gece hem de gündüz Zoom, WebEx, Skype ve Teams ile diğer çevrimiçi toplantı programlarını kullanmalıydım."

"Şimdi gündüz ve gece toplantı yapmak yerine, gündüz toplantı yapıp, gece uyuyabileceğim."

"Red Bull Ring'i önceden ziyaret etmeyeceğim, etkinlikten önceki hafta oraya gideceğim. Tüm pistlerle çok iyi bir ilişkiye sahibiz ve Red Bull Ring'deki çocuklar bizi sürekli güncel tutuyorlar ve onlarla düzenli görüşmeler yapıyoruz. Aynı şey Hungaroring ve Silverstone için de geçerli."

"İlk sekiz yarışın mümkün olduğunca güvenli olmasın sağlamak için gerekli her şeyi yapıyoruz. Güvenlik bizim açımızdan çok önemli. Şampiyonayı tutmamız gerekiyor ama aynı zamanda riskleri de en aza indirmemizi sağlıyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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