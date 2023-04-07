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Masi: "Ölüm tehditleri aldım, psikolojim bozuldu"

Michael Masi, 2021 Abu Dhabi GP sonrası ölüm tehditleri aldığını ve psikoloğa gitmek zorunda kaldığını belirtti.

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Masi: "Ölüm tehditleri aldım, psikolojim bozuldu"
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Michael Masi, Max Verstappen'in ilk şampiyonluğunu kazandığı Abu Dhabi'deki tartışmalı 2021 sezon finalinin ardından Formula 1 yarış direktörlüğü görevinden istifa etti.

FIA, o yarışın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve bu soruşturmanın sonucunda Masi'nin bazı kuralları olması gerektiği gibi uygulamadığı ortaya çıktı.

Geçen yıl herhangi bir yarışa gelmeyen Masi, uzun süre sonra ilk kez geçen hafta sonu Melbourne padokundaydı.

Masi yarış pistine giderken taraftarlar tarafından yuhalanandı ve ayrıca Lewis Hamilton ve Mercedes takım patronu Toto Wolff ile herhangi bir görüşme yapmadı.

Masi ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Dürüst olmak gerekirse biraz gergindim."

"Formula 1'de çalışmanın ve sürekli seyahat etmenin hayatım üzerinde büyük bir etkisi oldu. Kelimenin tam anlamıyla uçakta yaşıyordum."

"Şimdi tekrar evde olmaktan, yemek yapmaktan, ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmekten, düğünlere ve partilere katılmaktan keyif alıyorum."

"FIA'dan ayrılmak zorunda kaldığımda aileme sosyal medyadan uzak durmalarını tavsiye ettim. Orada çok toksik olabiliyorlar. Sosyal medya birçok açıdan harika bir araç ama diğer açılardan o kadar da iyi değil."

"Bu süreçte ölüm tehditleri aldım ve profesyonel anlamda destek almam gerekti. Muhtemelen bunu yapmam gerekenden daha geç yaptım."

"Uzun bir süre ruh sağlığıma yeterince dikkat etmedim. Neyse ki şimdi her şey dindi."

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