Masi, Norris'in yolda kalmasının ardından güvenlik aracının girişini açıkladı

Norris, Nürburgring’de yarışın son 20 turu içerisindeyken motor arızası sebebiyle yarıştan çekildi ve aracını 6. virajda pistin kenarına park etti.

Norris’in aracı gözetmen direği ve geçidinin yanında olmasına rağmen yarış kontrol 45. turda güvenlik aracını çıkartma gereği duydu ve böylelikle Lewis Hamilton’un açtığı 10 saniyelik fark erimiş oldu.

Williams sürücüsü George Russell’ın yarışın başlarında pist kenarında durması Sanal Güvenlik Aracı’yla çözülmüştü, ama Masi Norris’in McLaren’ının çekilmesi için gerekli sürenin belirsizliğinden ötürü tam bir güvenlik aracı periyoduna ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Masi, “Lando’nun aracından alev ve duman yükseliyordu, bu da bir sebepti. Diğeriyse ilk bakışta orada bulunan açıklığa aracı çekemeyeceğimizi düşünmemizdi, çünkü oldukça dar görünüyordu.”

“O yüzden olayları akışına bırakıp kararı ileride almaktansa güvenlik aracını çıkartıp hepsini bir an önce halletme kararı aldık. O koşullarda en sağlıklı karardı.” dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35, Sergio Perez, Racing Point RP20, and Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 and Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

5 tur süren uzun bir güvenlik aracı periyodu oldu ve yarış lideri Hamilton ile ikinci Max Verstappen tarafından eleştirilen süreçte ikili, soğuk koşullarda lastiklerinin ısısını kaybetmesinden çekiniyordu.

Yarış sonrasında Verstappen, “Güvenlik aracının neden o kadar süre dışarıda kaldığını anlamadım.”

“Araç kaldırılmıştı, yarıştakileri birbirlerine yaklaştırmak istemelerini anlıyorum ama lastikler soğuduğunda bu araçlar için çok tehlikeli oluyor.” dedi.

5. sıradaki Carlos Sainz’a kadarki tüm araçlar tur yemişti, bu da uzun bir araç kuyruğunun geçilmesi ve onların da yedikleri turu kapatması gerektiği manasına geliyordu.

Masi, güvenlik aracının uzunluğunun tek sebebinin bu olduğunu söyledi. Masi bu konuda, “Kurallara göre tur yiyerek geçilen tüm araçların yedikleri turu kapatması gerekiyor, biz de bununla zaman harcadık.”

“O noktadan sonra galiba 6. sıra ve öncesi halen yarışıyordu. O yüzden 10, 11 aracın yedikleri turu geri kapatması gerekiyordu, bu sebeple güvenlik aracı umduğumuzdan çok dışarıda kaldı.” dedi.