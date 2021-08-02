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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı

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FIA yarış direktörü Michael Masi, Macaristan Grand Prix’si öncesindeki ulusal marş töreninde giydikleri tişörtten ötürü neden 4 sürücünün kınama aldığını açıkladı.

Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı

Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Lance Stroll ve Valtteri Bottas yarışın ardından hakemlerin yanına çağrıldı ve dördü de aynı cezayı aldı.

Sürüş harici bir kınama aslında önem taşıyor çünkü bu cezayı alan bir sürücü, sürüşle alakalı alakalı bu sezon içinde iki kınama daha alırsa grid cezası alıyor.

Sürücüler, normalde grid törenlerinin sadece ilk kısmına tişört giymeli ve ulusal marştan önce tişörtlerini çıkarmalı. Fakat pilotlar, yağmurlu hava koşulları nedeniyle tişörtlerini çıkarmayı unuttuklarını belirtti.

Sürücülerin bir mesaj içeren tişörtler giymekten dolayı ceza alması sosyal medyada tepkiye yol açtı ama Masi, herkesin 2021 sezonunun başından beri bu kuralları bildiğini ifade etti.

“Bu yılın başlarında bunu açıklığa kavuşturmuştuk. FIA ve F1 ile yaptığımız görüşmelerin sonucunda, tüm sürücülere istedikleri şekilde We Race as One'a desteklerini etkin bir şekilde gösterebilmeleri için gerekli süreye sahip olma imkanı vermeye devam etmek istediğimizi fakat bir ülkenin ulusal marşı çalınırken tüm sürücülerin üzerlerindeki yarış üniformalarına geçmelerini söyledik."

“Bu yüzden, bunu açıklamıştık ve sürücüler, ulusal marş törenine tişörtlerini çıkarıp yarış üniformalarıyla gitmeyi kabul etmişti.”

"Bu, şu anda tüm etkinlikler için aynı. Ayrıca, bu sürücülerden formalarını giymeyen sadece Sebastian değildi, dört ya da beş sürücü vardı. Hepsi yarış direktörünün talimatlarına uymadıkları için sürüş dışı kınama cezası aldılar."

“Dışarıda bulunan medya mensupları da dahil olmak üzere birçok kişi tarafından bu görüldü. Ben de televizyondan gördüm. Bunu hakemlere ilettim, bu bir ihlaldi ve bu yüzden, bunun için kınama cezası aldılar.”

Motorsport.com tarafından grid cezasını neden olabilecek bir kınamanın çok ağır bir ceza olup olmadığı sorulduğunda Masi, "Bütün cezalara kendi çerçevesinde bakılıyor. Kınama, uyarı dışındaki en düşük cezadır ki bu aslında bir ceza değil, bir uyarıdır."

"Nihayetinde grid cezası almak için iki kere sürüş ve bir kere sürüş harici kınama cezası almanız gerekiyor. Ancak örneğin, üç kere sürüş harici kınama cezası almak, bu yaptırımlara yol açmaz." dedi.

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