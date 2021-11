Masi: "Motor cezaları F1'in bir parçası ve herkes için aynı"

Performansı, dayanıklılıkla dengelemek motor üreticilerinin temel görevlerinden birisi.

Yedi yıl boyunca griddeki en güçlü ve en dayanıklı motora sahip olan Mercedes ise bu sezon motoruyla mücadele ediyor.

İngiliz takımının hibrit sisteminin sadece birkaç yarıştan sonra performansını kaybettiği ve takımı birkaç içen yanmalı motor değişikliğine zorladığı söyleniyor.

Valtteri Bottas halihazırda altıncı içten yanmalı motorundayken, Lewis Hamilton ise tıpkı şampiyonadaki rakibi ve Red Bull Honda pilotu Max Verstappen ile aynı sayıda, dördüncü motorunu kullanmakta.

Yakın zamanda Mercedes patronu Toto Wolff, F1'in motor cezaları hakkında, "Açıkçası buna karşın gelecekte ne yapacağımıza bakmamız gerekiyor. Ancak bu yıl bizi çok zorluyor." dedi.

F1 yarış direktörü Masi, bunun tüm takımlar için geçerli olduğunu söylüyor.

Şampiyona cezalarla karar verilirse taraftarların hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Avustralyalı, "Bu, yarışan her takım için geçerli."

"Hepsi kaç tane güç ünitesine, kaç vites kutusuna, kaç tane çeşitli elemana, egzoza vb. sahip olacaklarını biliyorlar. Böylece herkes ne yapmaları gerektiği konusunda aynı seviyede bir anlayışa sahip."

"Her takım gibi, özellikle şampiyonluk savaşında, güç ünitesi geliştirmeleri, aerodinamik güncellemeler, vites kutusu veya her ne olursa olsun, her zaman ihtiyacınız olan rekabet avantajını elde etmeye çalışacaksınız." dedi.

Mercedes F1 engine Fotoğraf: Giorgio Piola

Formula 1'in kurallarına göre dördüncü bir içten yanmalı motor için 10 sıra grid cezası, beşinciden sonra ise sadece beş sıra grid cezası var.

Wolff, bunun Honda'nın bir zamanlar McLaren günlerinde aldığı 105 sıra grid cezasına karşın yapıldığını söyledi.

Wolff, "Bence eski Honda gibi bir durumdaysanız, her şey çok yanlış gidiyor ve motor parçalarını değiştirmeniz veya güç ünitelerini tamamını yenilemeniz gerekiyorsa, her yarışta gridin arkasına gitmek veya 10 sıra kaybetmek için cezalandırılmamalısınız." dedi.

"Yani bu neredeyse utanç karşıtı bir düzenleme ve bence sorun değil."

Bunun hakkında sorulan Masi, “Açıkçası, bu durum yaşanırken ben bu rolde değildim."

"Ancak, televizyonda doğru bir şekilde izlediysem, 60 sıra grid cezaları ve geri kalanı gibi bir şey olan eski güç ünitesi ceza sistemini hatırlıyorum. Yani her şey buna göre düzenlenmişti."

"Güç üniteleriyle ilgili kuralların birkaç yıldır yürürlükte olduğunu hatırlamamız gerekiyor, bunlar tutarlıydı ve bunların hepsi takımlar, FIA ve F1 ile geliştirildi."

"Sadece bu da değil. Kurallar uygulanmadan önce ortak olarak geliştirilir ve üzerinde anlaşmaya varılır.” dedi.