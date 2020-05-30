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Formula 1 / Son dakika

Masi: "Koronavirüs arası F1 pilotlarını etkilemeyecek çünkü onlar en iyileri"

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Masi: "Koronavirüs arası F1 pilotlarını etkilemeyecek çünkü onlar en iyileri"
Ekleyen:
, Editör
30 May 2020 06:25

FIA F1 yarış direktörü Michael Masi, koronavirüs nedeniyle verilen aranın pilotları olumsuz etkileyeceğine inanmıyor.

Formula 1'de sürücüler oldukça uzun bir süredir F1 aracı kullanmıyorlar ve yarışlar yeniden başladığında yaklaşık 7 aydır herhangi bir yarışa çıkmamış olacaklar.

Pek çok pilot, ritim yakalamanın vakit alacağını ve özellikle yarışın ilk turunda olaylar olabileceğini düşünüyor.

Ancak yarış direktörü Michael Masi, geçen yıl bıraktıkları noktadan devam edeceklerinden emni görünüyor.

“Sürücülerin hiçbirinin bu kadar uzun bir süredir araçtan veya kartingden ya da başka bir araçtan uzak kaldığını sanmıyorum. Ama sanırım Avusturya'da, geçen yıl sonuna doğru 'yarışmasına izin ver' politikalarıyla bulunduğumuz yerin devamını göreceğiz. Hiçbir şeyin dramatik şekilde değişeceğini zannetmiyorum."

“Günün sonunda dünyanın en iyi 20 sürücüsüne sahibiz. Hepsinin Formula 1'de olmasının bir sebebi var. Son zamanlarda bir araç kullanmamış olsalar da, bunun yetenekleri üzerinde herhangi bir etkisi olacağını sanmıyorum. ”

Masi, hiçbir pistte "ters yönde" bir yarış yapmayacaklarını açıkladı.

“Tüm pistler ve güvenlik altyapıları -yani ister duvarlar, ister bayrak kuleleri olsun- belirli bir yöne doğru giden araçlar hesaba katılarak tasarlandı."

“Elbette her iki yönde de koşulan pistlerin olması güzel olsa da, bu gerçekten çok zor bir iş ve kelimenin tam anlamıyla duvarların yer değişmesi gerekiyor."

"Bunu gerçekleştirebilmek için astronomik miktarda iş ve para gerekiyor."

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Editör Kemal Şengül

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